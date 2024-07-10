16-летний тольяттинец, не имеющий прав, на автомобиле ВАЗ-2114 пытался  уйти от полицейских

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Сегодня ночью. экипаж ДПС Госавтоинспекции Тольятти, вовремя несения службы заметил автомобиль марки ВАЗ-2114, который двигался с нарушениями Правил дорожного движения.

Инспекторы, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульной автомашине, проследовали за водителем денного автомобиля, подавая сигналы об остановке, с целью остановить правонарушителя, но правонарушитель не выполнил требование сотрудников об остановке транспортного средства и пытался уйти от полицейских.

На бульваре Космонавтов в районе дома 9 правонарушитель не справился с управлением своего автомобиля и совершил наезд на припаркованные автомобили Ford и Datsun. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Правонарушитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении правонарушителя были составлены административные материалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО