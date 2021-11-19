Самарские предприниматели могут получить грант на возмещение затрат по кредитам

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В целях улучшения условий ведения бизнеса, расширения доступа предпринимателям к финансовым ресурсам городскими властями разработана значимая мера поддержки. Представителям малого и среднего бизнеса предоставляются гранты в виде субсидии на возмещение процентов по кредитам. Максимальная сумма заявки - 300 тысяч рублей.

Отметим, заявки принимаются в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара до 30 ноября 2021 года.

«В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» у нас предусмотрены денежные средства в размере 17 млн рублей. Они будут направляться на возмещение понесенных предпринимателями расходов по выданным от банков кредитам на пополнение оборотных средств либо на основные средства, - отметил руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. – Все выплаты будут произведены до конца текущего года. Любая организация или индивидуальный предприниматель, которые соответствуют условиям предоставления грантов, могут получить безвозвратный и безвозмездный грант».

На предоставление гранта могут рассчитывать представители бизнес-сообщества, которые соответствуют нескольким критериям:

— Это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают и зарегистрированы на территории городского округа Самара;

— Кредит должен быть получен после 1 января 2019 года на сумму свыше 500 тысяч рублей;

— Кредит должен быть взят на пополнение оборотных средств либо на основные средства.

По данным Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, в настоящий момент предприниматели подали 92 заявки на выплату грантов, перечисление средств планируется произвести в ближайшее время.

Узнать всю необходимую информацию можно на сайте Администрации городского округа Самара, на сайте бизнес-платформа.рф или обратиться в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли по телефону 8 (846) 333-58-47 в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Фото: администрация Самары