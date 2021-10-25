Предпринимателям Приволжья расскажут, как привлечь финансирование с помощью факторинга

321

28 октября для предпринимателей регионов Приволжского федерального округа пройдет открытый межрегиональный вебинар «Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса».

Участники узнают:

- что такое факторинг и в чем его польза;

- как использовать факторинг для роста и развития бизнеса;

- как работает цифровой факторинг;

- практический опыт факторинговых сделок.

Спикеры вебинара – эксперты Банка России, представители факторинговых компаний и предприниматели, успешно использующие этот инструмент в бизнесе.

Для подключения к вебинару нужно:

- зайти на сайт сервиса cbr.imind.ru либо пройти по ссылке для подключения, либо использовать мобильное приложение «Mind Meeting Бизнес»;

- набрать ID мероприятия 903-351-060 и нажать кнопку «Продолжить»;

- в поле «Имя» ввести ФИО и название организации.

Начало мероприятия в 10:00 МСК. Подключение доступно за 30 минут до начала вебинара. Продолжительность сессии – 1,5 часа.

Фото: pixabay