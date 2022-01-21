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Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона

21 января 2022 13:44
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Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона

Самарчанка Алла Ковалик уже несколько лет развивает свою мастерскую по созданию игрушек из полимерной глины. Поразительно правдоподобные миниатюры фруктов, овощей, ягод и даже готовых блюд помогают маленьким детям развивать мелкую моторику, знакомиться с окружающим миром, играть. 

Идея заняться попробовать свои силы в таком творческом деле пришла к девушке во время декретного отпуска. Сначала это была домашняя мастерская с говорящим названием «Морковки из духовки», ведь в процессе создания игрушек запекание в духовом шкафу играет решающую роль и является финальным этапом. Как признается сама девушка, чтобы «поставить руку», пришлось немало потрудиться. К тому же, ей, молодой маме, пришлось научиться совмещать творчество с домашними хлопотами и заботой о детях. 

Сам материал для будущих игрушек - полимерная глина - изначально напоминает пластилин, из этой массы можно вылепить все, что угодно. Затем она покрывается красками или художественной пастелью и запекается, после чего становится твердой, как пластик. Такие игрушки обладают, буквально, антивандальными качествами – разбить, сломать или испортить их весьма сложно. 

«В самом начале я делала игрушки родным, друзьям. Незаметно это домашнее увлечение переросло в работу по заказам. Тогда помогли отзывы родственников, «сарафанное радио». Я решила создать аккаунт в социальной сети и начала заниматься активным развитием своего проекта», - рассказала девушка. 

В 2020 году Алла Ковалик узнала о существовании налогового режима для самозанятых – тогда он только начинал свое действие в Самарской области. Решение о регистрации было принято сразу. Как говорит сама Алла, слишком много ресурсов было вложено в проект, чтобы работать в тени и опасаться налоговых проверок и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Напомним, что налоговый режим для самозанятых стал действовать в регионе с 1 января 2020 года. Благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области постоянно обновляется и расширяется линейка мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. 

Вместе с официальным статусом девушке стали доступны все действующие инструменты поддержки. В первую очередь, Алла Ковалик приняла участие в образовательном курсе «Шаг к бизнесу», где почерпнула много полезной информации о работе с конкурентами, продвижении своей продукции. 

Осенью того же 2020-го она приняла участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». Вместе с другими участницами самозанятая прошла недельное обучение у опытных предпринимателей, бизнес-тренеров. В финале девушки презентовали свои проекты перед конкурсным жюри. Мастерская «Морковки из духовки» была признана экспертами самой лучшей и перспективной идеей. За свою победу Алла Ковалик получила грант в размере 100 тысяч рублей, которые направила на дальнейшее развитие своего проекта. 

«Полученный грант я потратила на вопросы, связанные с сертификацией своих изделий. Этому предшествовал долгий подготовительный процесс: оформление бумаг, наращивание объемов производства за счет оптимизации ассортимента, работа с художником по разработке логотипа, авторских игр, упаковки для игрушек», - поделилась Алла Ковалик. 

Девушка стала активной участницей региональных бизнес-событий. Так, в апреле прошлого года Алла Ковалик вместе с другими коллегами по цеху приняла участие во встрече с губернатором Дмитрием Азаровым. Вместе с главой региона самозанятые обсудили, какие меры поддержки для них наиболее актуальны и востребованы. Результатом живого общения стало решение Дмитрия Азарова о создании онлайн-витрины товаров и услуг самозанятых и предпринимателей. Ресурс заработал 1 июня 2021 года, и сегодня на нем уже размещены более 300 проектов региональных мастеров и профессионалов в разных сферах деятельности.  

Еще одной региональной мерой поддержки, за которой обращалась девушка, стал бизнес-кейс для самозанятых, включающий в себя сразу несколько услуг, направленных на продвижение проекта и правильную настройку соцсетей. Для знакомства жителей региона со своей продукцией Алла Ковалик также приняла участие в ярмарке продукции самозанятых, которые регулярно проводит областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес». 

«Мы всегда открыты для самозанятых и предпринимателей. Именно в диалоге с ними мы формируем линейку новых мер поддержки, под запросы бизнес-сообщества и актуальные тренды рынка трансформируем действующие инструменты. Нам важно поддержать начинающих предпринимателей, чтобы в дальнейшем наблюдать их динамичное развитие, рост бизнес-показателей, увеличение штата сотрудников, освоение ими новых направлений и новых рынков», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

В прошлом году Алла Ковалик получила статус индивидуального предпринимателя. После этого основательница творческой мастерской зарегистрировала собственную торговую марку, а сама мастерская переехала из домашних стен в арендованное помещение. «Это было обязательным условием сертификации – игрушки нельзя производить дома, даже если для этого требуется лишь духовка», - рассказала она. 

После получения сертификата соответствия Алла приняла решение о расширении каналов продаж и выходе на один из ведущих российских маркетплейсов – Вайлдберриз. Сегодня начинающий предприниматель реализует около 1000 изделий в месяц, ее игрушки покупают по всей стране. Сама девушка не останавливается на достигнутом и строит большие планы на будущее.  

«В первую очередь, мои дальнейшие планы связаны с созданием штата сотрудников, наращиванием объемов производства, выходом на другие каналы продаж. Я очень благодарна губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и министру экономического развития Дмитрию Юрьевичу Богданову за те условия, которые созданы для самозанятых, начинающих предпринимателей и те меры поддержки, которые очень серьезно помогают в самом начале предпринимательского пути», - подчеркнула Алла Ковалик.

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