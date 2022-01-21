Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона

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Самарчанка Алла Ковалик уже несколько лет развивает свою мастерскую по созданию игрушек из полимерной глины. Поразительно правдоподобные миниатюры фруктов, овощей, ягод и даже готовых блюд помогают маленьким детям развивать мелкую моторику, знакомиться с окружающим миром, играть.

Идея заняться попробовать свои силы в таком творческом деле пришла к девушке во время декретного отпуска. Сначала это была домашняя мастерская с говорящим названием «Морковки из духовки», ведь в процессе создания игрушек запекание в духовом шкафу играет решающую роль и является финальным этапом. Как признается сама девушка, чтобы «поставить руку», пришлось немало потрудиться. К тому же, ей, молодой маме, пришлось научиться совмещать творчество с домашними хлопотами и заботой о детях.

Сам материал для будущих игрушек - полимерная глина - изначально напоминает пластилин, из этой массы можно вылепить все, что угодно. Затем она покрывается красками или художественной пастелью и запекается, после чего становится твердой, как пластик. Такие игрушки обладают, буквально, антивандальными качествами – разбить, сломать или испортить их весьма сложно.

«В самом начале я делала игрушки родным, друзьям. Незаметно это домашнее увлечение переросло в работу по заказам. Тогда помогли отзывы родственников, «сарафанное радио». Я решила создать аккаунт в социальной сети и начала заниматься активным развитием своего проекта», - рассказала девушка.

В 2020 году Алла Ковалик узнала о существовании налогового режима для самозанятых – тогда он только начинал свое действие в Самарской области. Решение о регистрации было принято сразу. Как говорит сама Алла, слишком много ресурсов было вложено в проект, чтобы работать в тени и опасаться налоговых проверок и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Напомним, что налоговый режим для самозанятых стал действовать в регионе с 1 января 2020 года. Благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в Самарской области постоянно обновляется и расширяется линейка мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход.

Вместе с официальным статусом девушке стали доступны все действующие инструменты поддержки. В первую очередь, Алла Ковалик приняла участие в образовательном курсе «Шаг к бизнесу», где почерпнула много полезной информации о работе с конкурентами, продвижении своей продукции.

Осенью того же 2020-го она приняла участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». Вместе с другими участницами самозанятая прошла недельное обучение у опытных предпринимателей, бизнес-тренеров. В финале девушки презентовали свои проекты перед конкурсным жюри. Мастерская «Морковки из духовки» была признана экспертами самой лучшей и перспективной идеей. За свою победу Алла Ковалик получила грант в размере 100 тысяч рублей, которые направила на дальнейшее развитие своего проекта.

«Полученный грант я потратила на вопросы, связанные с сертификацией своих изделий. Этому предшествовал долгий подготовительный процесс: оформление бумаг, наращивание объемов производства за счет оптимизации ассортимента, работа с художником по разработке логотипа, авторских игр, упаковки для игрушек», - поделилась Алла Ковалик.

Девушка стала активной участницей региональных бизнес-событий. Так, в апреле прошлого года Алла Ковалик вместе с другими коллегами по цеху приняла участие во встрече с губернатором Дмитрием Азаровым. Вместе с главой региона самозанятые обсудили, какие меры поддержки для них наиболее актуальны и востребованы. Результатом живого общения стало решение Дмитрия Азарова о создании онлайн-витрины товаров и услуг самозанятых и предпринимателей. Ресурс заработал 1 июня 2021 года, и сегодня на нем уже размещены более 300 проектов региональных мастеров и профессионалов в разных сферах деятельности.

Еще одной региональной мерой поддержки, за которой обращалась девушка, стал бизнес-кейс для самозанятых, включающий в себя сразу несколько услуг, направленных на продвижение проекта и правильную настройку соцсетей. Для знакомства жителей региона со своей продукцией Алла Ковалик также приняла участие в ярмарке продукции самозанятых, которые регулярно проводит областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

«Мы всегда открыты для самозанятых и предпринимателей. Именно в диалоге с ними мы формируем линейку новых мер поддержки, под запросы бизнес-сообщества и актуальные тренды рынка трансформируем действующие инструменты. Нам важно поддержать начинающих предпринимателей, чтобы в дальнейшем наблюдать их динамичное развитие, рост бизнес-показателей, увеличение штата сотрудников, освоение ими новых направлений и новых рынков», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В прошлом году Алла Ковалик получила статус индивидуального предпринимателя. После этого основательница творческой мастерской зарегистрировала собственную торговую марку, а сама мастерская переехала из домашних стен в арендованное помещение. «Это было обязательным условием сертификации – игрушки нельзя производить дома, даже если для этого требуется лишь духовка», - рассказала она.

После получения сертификата соответствия Алла приняла решение о расширении каналов продаж и выходе на один из ведущих российских маркетплейсов – Вайлдберриз. Сегодня начинающий предприниматель реализует около 1000 изделий в месяц, ее игрушки покупают по всей стране. Сама девушка не останавливается на достигнутом и строит большие планы на будущее.

«В первую очередь, мои дальнейшие планы связаны с созданием штата сотрудников, наращиванием объемов производства, выходом на другие каналы продаж. Я очень благодарна губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и министру экономического развития Дмитрию Юрьевичу Богданову за те условия, которые созданы для самозанятых, начинающих предпринимателей и те меры поддержки, которые очень серьезно помогают в самом начале предпринимательского пути», - подчеркнула Алла Ковалик.