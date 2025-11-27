Мария Караулова из села Успенка - победитель Всероссийской премии «Молодой предприниматель России»

Мария Караулова из села Успенка Сергиевского района — победитель Всероссийской премии «Молодой предприниматель России»!



Мария стала лучшей в специальной номинации «Молодой самозанятый года» со своим семейным подсобным хозяйством «Успенский дворик».



Мария включает своим коровами классическую музык, иногда сама им поёт и играет на народных инструментах. Каждую коровку холят и лелеют, разрабатывая индивидуальный рацион.



Результат — молоко высшей категории, из которого производят натуральную молочную продукцию и сыры по уникальной рецептуре.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области