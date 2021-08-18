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Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
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Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии

18 августа 2021 14:44
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Предпринимателей знакомят с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать.

В муниципальных образованиях региона проходят встречи представителей региональной инфраструктуры развития предпринимательства и бизнеса. Так называемые «форсайт-сессии» уже состоялись в Красноярском, Пестравском, Безенчукском районах, а также в Отрадном. 19 августа аналогичное мероприятие состоится для предпринимателей и самозанятых Октябрьска. Оно пройдет на центральной площади, в рамках проекта «Живая история Самарской области». 

В Самарской области активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», благодаря чему в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан. Стратегия лидерства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым, – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - ранее отмечал Глава региона. 

Проект «Живая история Самарской области» - это целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Цель проекта - популяризация и распространение знаний по истории Самарской губернии, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, обсуждение перспектив будущего региона и путей личной самореализации. 

«Мы регулярно проводим выездные мероприятия для муниципалитетов, на которых знакомим предпринимателей с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать. До конца лета посетим с подобными сессиями большинство городов и районов региона. Это поможет нам проинформировать большое число предпринимателей о льготных финансовых продуктах, обучающих программах, консультационной поддержке на старте, правовой помощи, содействии при выходе на экспорт и многих других действующих инструментах. На встречах представители бизнеса также смогут задать свои вопросы, поделиться опытом с коллегами, пройти экспресс-обучение с опытным бизнес-тренером. Уверен, такие встречи будут полезны и интересны всем участникам», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

Участникам проекта предлагается принять участие в мероприятиях различного формата: интерактивные мероприятия, тематические консультации, выставки, конкурсы, квесты, квизы. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, - важная часть проекта, партнером мероприятий для предпринимателей и самозанятых выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В программе мероприятия запланированы очные консультации от специалистов инфраструктуры господдержки по вопросам старта и развития бизнеса, командная бизнес-викторина, которая поможет проявить бизнес-эрудицию, а также семинар на тему «Эффективная отстройка от конкурентов» от бизнес-тренера и эксперта по организационному развитию компаний Максима Канухина.

Теги: Мероприятия предприниматели форсайт-сессии

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