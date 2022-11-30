Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующая партия гумпомощи отправится кинельцам, принимающим непосредственное участие в СВО.
Сегодня мобилизованным из Кинеля, проходящим военную подготовку, доставлена гуманитарная помощь
В этом году участие в Олимпиаде приняли 133547 школьников Самарской области.
В Самарской области подвели итоги олимпиады «Безопасные дороги»
В этом году в мероприятиях Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД приняли участие более 5000 представителей молодого поколения.
Специалисты областного СПИД-центра проводят профилактические мероприятия среди молодежи
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре

30 ноября 2022 13:35
116
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и Народной программе партии «Единая Россия»
 

В апреле 2022 году стартовал первый этап благоустройства парка «Воронежские озера». Реконструкция парка «Воронежские озера» началась со стороны торгового центра «Империя». Благоустройство включает в себя обновление входной группы с реконструкцией фонтана. Предполагалось, что все работы будут закончены к 1 сентября 2022 года., об этом рассказал председатель Совета депутатов Промышленного района Илья Шевцов.

«Заменили освещение, установили малые архитектурные формы, обновили тротуары. Организовали парковку, разбили газоны с системой автополива и посадили деревья. До наступления холодов подрядчик завершил реконструкцию фонтана. Рабочие сохранили конфигурацию и его местоположение, но изменили его внешний вид. Теперь это сухой фонтан: струи воды бьют как будто из-под земли», - рассказал Илья Шевцов.

В Промышленном районе парк «Воронежские озера» – одно из любимых мест отдыха самарцев. Сюда приходят целыми семьями, подчеркнул депутат-единоросс.

Свои предложения по реконструкции парка жители вносили в Народную программу партии, просили благоустроить территорию, выровнять ландшафт парка, почистить водоемы, сделать их более доступными. Пока начали с благоустройства. В следующем году реконструкция будет продолжена, отметил Илья Шевцов.

Напомним, что «Воронежские озера» – это уникальный природный комплекс, состоящий из трех озер. На территории парка возвышаются трехсотлетние дубы, признанные памятниками природы. В теплое время года горожан привлекает возможность позагорать, погулять с детьми в тени деревьев, покормить уток. В парке обустроена инфраструктура для активного досуга: детская площадка с турниками, горками и батутами, спортивная площадка, скейт-парк.

Отметим, что парк «Воронежские озера» участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2021 и в 2022 году. Голосование проходило при поддержке «Единой России», которое проходило на платформе za.gorodsreda.ru. Его обновление поддержали более 23 тысяч горожан. Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и Народной программе партии «Единая Россия».

Более 27% предложений Народной программы «Единой России» реализованы в Самарской области. Благоустройство общественных пространств составляет большую их часть. За каждым объектом Народной программы закреплены депутаты-единороссы всех уровней. Узнать, кто закреплен за конкретным объектом, можно благодаря цифровой платформе «Народная программа» на сайте https://nppro.ru.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
30 ноября 2022, 14:01
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Дети со всей страны нарисуют новогодние открытки для участников СВО, а партия доставит их на фронт. Политика
36
В планах на следующий год - отремонтировать более 1,5 тысяч образовательных учреждений.
24 ноября 2022, 16:48
По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах
В планах на следующий год - отремонтировать более 1,5 тысяч образовательных учреждений. Политика
779
В Самаре подводят итоги первого года реализации Народной программы «Единой России»
24 ноября 2022, 11:45
В Самаре подводят итоги первого года реализации Народной программы «Единой России»
Благоустройство внутридомовых территорий и общественных пространств– один из наиболее частых запросов от жителей Самарской области в Народной программе... Политика
929
В центре внимания
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
134
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
489
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
475
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
432
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
501
Весь список