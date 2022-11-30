Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре

В апреле 2022 году стартовал первый этап благоустройства парка «Воронежские озера». Реконструкция парка «Воронежские озера» началась со стороны торгового центра «Империя». Благоустройство включает в себя обновление входной группы с реконструкцией фонтана. Предполагалось, что все работы будут закончены к 1 сентября 2022 года., об этом рассказал председатель Совета депутатов Промышленного района Илья Шевцов.

«Заменили освещение, установили малые архитектурные формы, обновили тротуары. Организовали парковку, разбили газоны с системой автополива и посадили деревья. До наступления холодов подрядчик завершил реконструкцию фонтана. Рабочие сохранили конфигурацию и его местоположение, но изменили его внешний вид. Теперь это сухой фонтан: струи воды бьют как будто из-под земли», - рассказал Илья Шевцов.

В Промышленном районе парк «Воронежские озера» – одно из любимых мест отдыха самарцев. Сюда приходят целыми семьями, подчеркнул депутат-единоросс.

Свои предложения по реконструкции парка жители вносили в Народную программу партии, просили благоустроить территорию, выровнять ландшафт парка, почистить водоемы, сделать их более доступными. Пока начали с благоустройства. В следующем году реконструкция будет продолжена, отметил Илья Шевцов.

Напомним, что «Воронежские озера» – это уникальный природный комплекс, состоящий из трех озер. На территории парка возвышаются трехсотлетние дубы, признанные памятниками природы. В теплое время года горожан привлекает возможность позагорать, погулять с детьми в тени деревьев, покормить уток. В парке обустроена инфраструктура для активного досуга: детская площадка с турниками, горками и батутами, спортивная площадка, скейт-парк.

Отметим, что парк «Воронежские озера» участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2021 и в 2022 году. Голосование проходило при поддержке «Единой России», которое проходило на платформе za.gorodsreda.ru. Его обновление поддержали более 23 тысяч горожан. Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и Народной программе партии «Единая Россия».

Более 27% предложений Народной программы «Единой России» реализованы в Самарской области. Благоустройство общественных пространств составляет большую их часть. За каждым объектом Народной программы закреплены депутаты-единороссы всех уровней. Узнать, кто закреплен за конкретным объектом, можно благодаря цифровой платформе «Народная программа» на сайте https://nppro.ru.