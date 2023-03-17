Защита социальных и трудовых прав: рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад Президенту

Предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад Рабочей группы по вопросам СВО Президенту. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае.

Как сообщил глава Рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаёмщиками по кредиту. Сейчас это возможно только если созаёмщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Ещё одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу», — отметил он.

Также рабочая группа выявила ещё одну проблему — когда семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жильё в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.

Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике», — сообщил Андрей Турчак.

Помимо этого, в доклад Президенту войдёт предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действ

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражён в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

«Мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе Президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с Указом Президента учёным-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза», — сообщил Андрей Турчак.

В части реабилитации раненых военнослужащих Рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу и заложить в ее основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорта, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова.

Помимо этого, она отметила, что вместе с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению участников спецоперации, которые получили тяжёлые ранения и нуждаются в длительном уходе.

Анна Кузнецова также предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.

«Некоторым бойцам, в том числе имея ранения, приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование. Очень важно, чтобы это можно было сделать как можно ближе», - подчеркнула она.

Ещё один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО, - единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу. Речь идет в том числе о лекарственном обеспечении.

«Это кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований и иных подразделений. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию, лекарственное обеспечение на всех участников специальной операции», – отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Прорабатывается и вопрос о финансовых гарантиях для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас по закону о кредитных каникулах существует ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников мобилизованных. Необходимо изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников-участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты, отметил Дмитрий Вяткин.

Блок предложений Рабочей группы, который вошел во второй доклад Президенту, посвящен развитию О

«На период с СВО также считаем необходимым объединить техническую приемку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее», - отметил член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев

Также требуется разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. И выработать системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях ее исследования, своевременной реакции на появляющиеся у противника образцы вооружений.

Изменений требует и положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. В этой связи предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

«При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утвержденным бюджетом организации на год», — заключил Владимир Гутенев.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в Рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов.

Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Еще одно – пройдет на базе военного госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве. На нем рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО - начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Ранее Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров представил опыт Самарской области в данной сфере. В 63-ем регионе с самого начала СВО были приняты оперативные меры, первой в стране внедрена система социальных паспортов военнослужащих, в которых отражена вся необходимая информация о семье бойца и её потребность в оказании помощи.

«Благодаря этой системе мы сегодня имеем возможность оказывать военнослужащим и их семьям широкий спектр мер поддержки. Это медицинская, социальная помощь, образование, помощь с трудоустройством, поддержка в решении бытовых вопросов и многое другое. Разработанные региональные решения легли в основу межведомственного плана по поддержке участников СВО. На основе утверждённого нами плана была реализована программа "Возвращение"», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, что эта комплексная программа, разработанная и внедрённая в Самарской области, включает в себя помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в подготовке, переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

Напомним, что рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.