«Zа самбо» и за «Динамо»: юные самбисты региона показали высший класс в своей дисциплине

В областной столице встретились 122 юных спортсмена из Самары, Тольятти, Сызрани, Безенчука, Красного Яра, Сергиевска, Жигулевска. Вместе с юными самбистами региона на ковёр вышли борцы из соседних Ульяновской и Оренбургской областей.

Исполняющая обязанности первого вице-губернатора, председателя Правительства Самарской области Наталья Катина поздравила спортсменов со знаменательными датами – 100-летием спортивного общества «Динамо» и 85-летним основания спортивной дисциплины самбо, пожелала им новых достижений и побед. Ветеранов и спортсменов приветствовал заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

«В этом году в рамках проекта «Самбо в школу» партийного проекта «Za Самбо» в 16 школьных спортзалах появились новые борцовские ковры, экипировка для начинающих самбистов, – рассказал координатор федерального партийного проекта «Za Самбо» в Самарской области, заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин. – Сейчас организуем обучение учителей физкультуры азам самбо, чтобы они могли преподавать начальные навыки этого вида спорта в своих секциях. Самое главное, мы видим результат – ребята занимаются с удовольствием и в частности, на этих соревнованиях показали высокий результат».

Заслуженным тренерам России Николаю Петрову Николаю и Евгению Аминеву были вручены медали от Всероссийской федерации самбо в честь 85-летия вида спорта. Почётные гости соревнований – ветераны самбо – с гордостью отмечают, что самозащита без оружия, зародившись в Советском Союзе, сейчас переживает второе рождение, в том числе и в 63-ем регионе.

Отметим, что самбо в Самарской области занимается свыше 7 тысяч человек. Больше 2 тысяч ребят вышли на борцовские ковры благодаря партийному проекту «Zа самбо», главная задача которого – сделать эту дисциплину доступной для всех желающих. Сегодня уже в 34 школах региона успешно работают секции самбо, укомплектованные всем необходимым снаряжением.

Фото: предоставлено ЕР