Юные самарские шахматисты выиграли путевки в «Артек»

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Детский шахматный турнир клубов Сергея Карякина прошел в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре.

Все, как у взрослых, и даже еще серьезнее. 14 игроков, 4 судьи всероссийского масштаба. В Штабе общественной поддержки состоялся детский шахматный турнир. В нем приняли участие лучшие юные игроки Федерации шахмат Самарской области от 10 до 14 лет.

Приветствовал участников турнира депутат регионального парламента, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер. Он поздравил школьников и родителей с окончанием учебного года и пожелал им отличного летнего отдыха.

«Проведите эти каникулы с пользой. Пусть наступающее лето заполнится хорошим настроением, улыбками, отдыхом. Я вам желаю победы. Шахматы - это очень интересный, интеллектуальный вид спорта. Пусть победит сильнейший. Удачи, успехов и хорошего настроения!», - пожелал ребятам Роман Балтер.

На каждую партию отводится 11 минут, и потому юные гроссмейстеры - сосредоточены и молчаливы, к каждому ходу относятся очень серьезно, совсем не по-детски.

Турнир по быстрым шахматам по швейцарской системе длился более 3,5 часов. В нем приняли участие 14 детей. Победительницей среди девочек стала Диана Тарасова, а среди мальчиков - Федор Романеев. Ребята стали обладателями путевок в международный лагерь «Артек», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"