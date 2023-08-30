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Яблони - для СВОих

30 августа 2023 14:23
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В Самарской области появятся яблоневые аллеи. С этой инициативой вышли активисты Самарского регионального отделения «Единой России» и «Молодой гвардии».

В Самарской области появятся яблоневые аллеи. С этой инициативой вышли активисты Самарского регионального отделения «Единой России» и «Молодой гвардии».

За дело взялись дружно, с энтузиазмом. На помощь молодогвардейцам и волонтёрам ЕР пришли  активистки «Женского движения Единой России», девушки из Женсовета 2-ой армии, жители военного городка и школьники.

Практически в каждом учебном заведении  проходят обучение  дети из семей военнослужащих-участников СВО. Много предприятий  и организаций, где работаю жены, родные и близкие люди наших, самарских бойцов. В честь каждого из наших военных должна появится яблоня или плодовое, фруктовое дерево, считают участники акции.

«Для всех нас яблони символизируют рост, развитие, процветание. Поэтому яблоневые аллеи - как символ жизни и будущего благополучия», -  отметила координатор «Женского движения Единой России», депутат Светалана Макушева.

Пройдёт несколько лет, и саженцы яблонь в посёлке Рощинский приживутся, превратятся в цветущий яблоневый сад, весной радуя жителей военного городка обильным цветением, а осенью - урожаем.

Это одна из первых аллей в Самарском регионе, посаженная в часть участников специальной военной операции. Уверены, что инициативу поддержат во всех учебных заведениях и во всех муниципалитетах региона, отметили в ЕР.

Продолжить посадки яблоневых аллей «для СВОих» уже решили активисты из Волжского, Сергиевского, Кинельского районов, Сызрани, Тольятти, Жигулевска, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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