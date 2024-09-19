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Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета "Единой России"

19 сентября 2024 16:11
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«Сегодня мы подводим итоги проведённых в регионе кампаний», - отметил Вячеслав Федорищев.

В Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» под председательством секретаря реготделения Вячеслава Федорищева.

«Сегодня мы подводим итоги проведённых в регионе кампаний. Можно сказать, что партия "Единая Россия" в очередной раз получила очень большой «мандат доверия» от наших жителей. Мандат, который подтверждён результатами выборов. Они достаточно хорошо демонстрируют поддержку, оказываемую жителями Самарской области и партии, и ее членам, которые участвовали в выборах. Подведем итоги, наметим новые планы», - отметил Вячеслав Федорищев.

Президиум регионального политсовета рассмотрел кандидатуру депутата Думы городского округа Новокуйбышевск Сергея Лукина и выдвинул его на должность председателя городского парламента.

Руководить депутатским объединением «Единой России» было предложено депутату Думы Новокуйбышевска Венере Земалиндиновой. 

Президиум регполитсовета также принял решение о назначении главы Сызрани Сергея  Володченкова исполняющим полномочия секретаря местного отделения «Единой России» в городском округе Сызрань, а недавно назначенный глава Сызранского района Владимир Егоров будет исполнять полномочия руководителя местного отделения партии Сызранского района.

Кроме того, решением Регполитсовета был назначен региональный координатор партийного проекта «Za самбо» и утверждён региональный партийный проект  «Школа политических лидеров», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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