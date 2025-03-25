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Участники заседания рассмотрели опыт регулирования миграционных процессов, организации системы интеграции мигрантов, в том числе трудовых, на региональном уровне, отметили значимость разностороннего подхода исполнительных органов субъектов РФ к организаци
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО по миграционной политике
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Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО по миграционной политике

25 марта 2025 20:41
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Участники заседания рассмотрели опыт регулирования миграционных процессов, организации системы интеграции мигрантов, в том числе трудовых, на региональном уровне, отметили значимость разностороннего подхода исполнительных органов субъектов РФ к организаци

Во вторник, 25 марта, в Казани полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета, участники которого обсудили реализацию государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах ПФО. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, высшие должностные лица регионов ПФО, представители Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти, научных и общественных организаций, законодатели. Самарскую область представлял губернатор Вячеслав Федорищев.

Игорь Комаров, открывая заседание Совета, подчеркнул актуальность вопроса, отметив возрастающую роль миграции в общественном, демографическом и социально-экономическом развитии регионов ПФО. Полпред напомнил, что в начале марта на расширенном заседании коллегии МВД Президент России Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики уже в 2025 году. 

«Приволжский федеральный округ является одним из наиболее привлекательных для внешних мигрантов, которые приезжают к нам зарабатывать, учиться, устраивать свою жизнь. Объемы миграционных потоков практически во всех наших регионах ежегодно исчисляются десятками тысяч человек. Сегодня на территории ПФО находится более 500 тысяч иностранных граждан», – сказал Игорь Комаров.

В связи с этим особое внимание было уделено рискам, связанным с миграцией. Полпред отметил, что, несмотря на общее снижение преступности среди иностранных граждан, доля тяжких и экономических преступлений остается высокой: «Преступления с участием мигрантов, а также целенаправленное информационное давление извне формируют общественное напряжение. Социологические данные показывают исторически низкий уровень позитивного отношения к мигрантам и рост запросов на ужесточение миграционной политики».

По словам полпреда, в декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3%, отрицательно – 28,5%. При этом за ограничение въезда мигрантов выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО.

В то же время растет потребность в высококвалифицированных иностранных работниках в регионах Приволжского федерального округа. В 2024 году лидерами по числу выданных патентов на трудовую деятельность стали Татарстан (почти 50 тысяч), Нижегородская (около 31 тысячи) и Самарская (более 28 тысяч) области, а также Республика Башкортостан (более 22 тысяч). Эти регионы формируют 70% всех привлеченных мигрантов ПФО.

Участники заседания рассмотрели опыт регулирования миграционных процессов, организации системы интеграции мигрантов, в том числе трудовых, на региональном уровне, отметили значимость разностороннего подхода исполнительных органов субъектов РФ к организации социально-культурной адаптации мигрантов. 

Глава региона Вячеслав Федорищев прокомментировал инициативы Самарской области в сфере миграционной политики, а также рассказал о пилотном проекте, который регион будет реализовывать: «В нашем регионе уже действует ряд мер, направленных на регулирование привлечения мигрантов из стран с безвизовым режимом въезда, работающих на основании патента. В их числе — стоимость патента, запрет на привлечение данной категории иностранных граждан к работе в различных сферах деятельности — их перечень содержит более 100 пунктов. Кроме того, в регионе начинаем реализовывать пилотный проект. Иностранные граждане должны будут прослушать и усвоить адаптационный курс — до получения разрешительных документов на пребывание в  области. Мы также готовы предложить на федеральный уровень законодательную инициативу ввести обязательную адаптацию для иностранцев, приезжающих для работы в Россию. Она подразумевает, что трудовой мигрант должен будет успешно сдать тестирование по итогам прохождения адаптационного курса и получить соответствующий сертификат. Его нужно будет предоставить вместе с комплектом иных документов для получения патента. Если иностранный гражданин находится на территории РФ со своими несовершеннолетними детьми, предлагается проходить длительные курсы с различными мероприятиями по адаптации. Их непрохождение будет рассматриваться как основание для аннулирования патента. Наряду с этим предлагается ежегодно устанавливать предельное количество патентов, выдаваемых на территории субъекта РФ».

Активная работа по интеграции мигрантов проводится и в образовательных организациях. По словам полпреда, в России обучаются 389 тысяч иностранных студентов, из них 82 тысячи (21%) – в вузах ПФО. Игорь Комаров напомнил, что в соответствии с Указом Главы государства, к 2030 году количество академических мигрантов, обучающихся в российских вузах, должно достичь 500 тысяч.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил необходимость комплексного подхода к управлению миграцией, усиления мер по предотвращению экстремистских угроз, а также поддержки инициатив по адаптации мигрантов на региональном уровне. Все предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

Теги: Акценты

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