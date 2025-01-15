Вячеслав Федорищев обсудил развитие космической отрасли с Олегом Кононенко

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Сегодня в Самарской области работает Герой России, инструктор-космонавт-испытатель – заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он провел ряд мероприятий со студентами.

Затем в Правительстве региона состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Олега Кононенко. На ней обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, развития космической отрасли, кадровый потенциал. Отрасль по-прежнему остается одной из самых перспективных. Задачи у отрасли масштабные и стратегически важные.

«Все, что мы делаем, так или иначе, связано с нашим исконным индустриальным научным потенциалом, который вы развиваете сейчас в вашей деятельности. Мы с вами говорили о том, что будем наращивать программы образовательные, наращивать программы кадровые», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Олегу Кононенко.

Губернатор подчеркнул, что с Министерством науки и высшего образования прорабатывают существенное усиление направлений Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, причем как по традиционным направлениям, так и по беспилотной составляющей.

«Посмотрев на весь производственный потенциал, который создан по беспилотию: и школы подготовки, и само производство, мы видим возможность стать лидирующим производителем беспилотников в стране. И производителями, и передовыми по внедрению этих технологий в гражданские отрасли, такие как логистика, торговля, сельское хозяйство. Все эти направления очень важны», — сказал глава региона.

Инструктор-космонавт-испытатель – заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов, командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал все инициативы губернатора:

«Я всегда буду большим помощником во всех ваших начинаниях, привлекайте меня по любому поводу в части встреч с молодежью. Мотивировать и просто даже дать какой-то совет. Я буду всегда приезжать сюда и всегда во всем помогать. Сейчас у меня этап реабилитации идет, и в очень большой степени я загружен административной работой, потому что я замначальника центра, и плюс организовываю работу отряда, в части максимального погружения отряда в работу по созданию РОСа и нового российского корабля ПТК».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области