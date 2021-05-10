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Все страны-члены Евросоюза считают, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли ЕС по просьбе Чехии высылать коллективно российских дипломатов.

По словам Борреля, необходимо дождаться саммита ЕС 25 мая, на котором будут обсуждаться отношения с Россией.

Фото: ТАСС