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Они собрали деньги, спроектировали дамбу и заказали тысячи кубометров глины для насыпи.
Жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу, чтобы спасти свои дома
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Жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу, чтобы спасти свои дома

15 апреля 2024 19:24
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Они собрали деньги, спроектировали дамбу и заказали тысячи кубометров глины для насыпи.

Жители поселка Перовский собрали около 3 млн руб. и сами возвели насыпную дамбу, чтобы спасти свои дома от затопления. Когда уровень воды в реке Урал начал подниматься, жители поселка поняли, что вода может дойти и до их домов. Тогда они собрали деньги, спроектировали дамбу и заказали тысячи кубометров глины для насыпи, передает РБК.

В течение пяти дней они круглосуточно строили дамбу, длина которой в итоге составила по разным подсчетам 1,5-1,8 км. Жители составили график дежурств: по нему готовили еду и регулярно обходили конструкцию, проверяя ее на протечки.

По словам жителей поселка, никто из местных властей не помог им в строительстве дамбы. Кроме того, некоторые чиновники даже угрожали наказать их за самовольную постройку.

Вчера, 14 апреля, вода начала отступать от поселка, так и не добравшись до жилых домов. Однако ситуация остается опасной. На данный момент в Оренбургской области самая сложная ситуация с паводком на Урале. Большая вода также надвигается сейчас на Курганскую и Тюменскую области. Во всех трех регионах действует режим ЧС.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Россия

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