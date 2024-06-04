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Волонтеры «Единой России» встретили детей из ДНР в Самаре

4 июня 2024 11:43
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Волонтеры «Единой России» встретили детей из ДНР в Самаре
За лето в Самарской области должны отдохнуть и оздоровиться более 500 детей из новых регионов.
 

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили на железнодорожном вокзале 150 детей из ДНР, прибывших на каникулы в  63-ий регион.

Молодогвардейцы встретили детей из подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики, прибывших на летнюю смену в детские оздоровительные лагеря Самарской области «Электроник - Дубрава» и «Березки». Активисты проводили ребят до автобусов и помогли перенести вещи, а также поздравили юных гостей региона с Днем защиты детей и вручили воздушные шарики от Штаба общественной поддержки «Единой России».

«Молодогвардейцы Самарской области встретили детей из города Снежное Донецкой Народной Республики, 150 ребятишек прибыли на нашу Самарскую землю, чтобы отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Мы с удовольствием организуем для ребят интеллектуальные игры и спортивные мероприятия. Мы рады детям Донбасса», — сказал руководитель Самарского отделения «Молодой Гвардии» Антон Родионов.

В ближайшее время у ребят из Снежного запланированы посещения музеев, спортивных мероприятий, а активисты МГЕР готовятся провести с ребятами квиз ко дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина, также планируется участие ребят и в активностях ко Дню России - 12 июня.

Теги: Единая Россия

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