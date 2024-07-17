Волонтеры «Единой России» проводили домой ребят из Снежного и встретили новую смену из ДНР

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Дети из подшефного города Снежное провели в Самарской области 21 день в детском оздоровительном центре «Берёзки». Для ребят были организованы образовательные, культурные и оздоровительные мероприятия, а также экскурсии по Самарской губернии. Играли, отдыхали, загорали, плавали, общались, участвовали в квестах и соревнованиях.

Три недели пролетели незаметно , и вот настало время прощания. Активисты «Молодой Гвардии» помогли ребятам донести вещи, проводили в зал ожидания, а затем - до вагонов.

«Уже третье лето подряд к нам прибывают дети из нашего подшефного города Снежное. Мы рады гостям! Уверен, им понравилось в нашем регионе. Готовы встречать новую смену юных жителей Донбасса», - поделился руководитель Регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Антон Родионов.

Напомним, что уже третий год подряд регион организует отдых для детей из Снежного. В июне в губернию по приглашению Правительства Самарской области приехали 146 ребят. К концу лета количество отдохнувших на волжских берегах школьников из Донбасса достигнет 500, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"