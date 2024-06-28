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Волонтеры «Единой России» продолжают ликвидировать последствия наводнения в Сергиевском районе

28 июня 2024 10:52
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Волонтеры «Единой России» продолжают ликвидировать последствия наводнения в Сергиевском районе
Навести порядок в личных приусадебных хозяйствах жителей Сидоровки помогают местные добровольцы из районного Дома молодёжных инициатив. Им на помощь приехали активисты «Молодой Гвардии» из Самары.
 

Сильные дожди обернулись для сельчан настоящей бедой: вода зашла в дома,  затопила огороды, принесла в село хлам и мусор. Почти вся центральная улица села - Курско-Пензенская, названная так в память о  первых переселенцев в эти края, была в воде, вспоминают местные жители.

«Здесь и живут-то постоянно только пенсионеры. Нам, конечно, не под силу все это убрать самим. Больше спасибо ребятам, что пришли на помощь и сразу видно, что дело сдвинулось», - рассказала местная жительница Нина Ивановна Сапрыкина,

В эти непростые для Сидоровки дни жителям, коммунальщикам и главам поселений помогает волонтёрский штаб, куда вошли добровольцы отряда «ProДобро», ребята из Центра молодёжных инициатив, Дома молодёжных организаций. Усилили рабочую бригаду и молодые активисты «Молодой гвардии» из Самары.

Молодежный десант «Единой России» быстро добрался до места назначения. Помощь в доставке оказал депутат фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

За плечами у многих ребят – серьёзный волонтёрский опыт. Активист «Молодой Гвардии» Кирилл Бунин  уже дважды выезжал на Донбасс, привозил гуманитарный груз в Энергодар, помогал в госпитале Донецка выхаживать раненых бойцов. Довелось также работать во время наводнения в Орске.

«Самое главное – помочь людям. Поэтому собираешься и едешь, – рассказал Кирилл. – Мне через четыре дня в армию уходить, но решил, что все равно поеду сюда. Для помощи другим у меня время всегда есть».

За два дня ребята очистили центральную улицу  и палисадники от мусора и хлама, который затащила сюда вода, оказали адресную помощь. Рабочие руки пригодились и во время  расчистки оврага и вывоза мусора.

Напомним, что сейчас все ресурсы  Сергиевского района и областных служб  брошены на поддержку жителей Сидоровки. Отрабатываются механизмы помощи, компенсационных выплат. Специалисты ведут обход по дворам, фиксируя все повреждения, а волонтёрский штаб в местном ДК принимает заявки от жителей о помощи. Присоединиться к волонтёрам Сергиевского района и помочь жителям Сидоровки может каждый: 8-927-210-83-84.

Теги: Единая Россия

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