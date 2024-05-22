Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области до конца года будет создан научно-производственный центр БАС.
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем в Самарской области
Самарскую область представляли Софья Алешина и Мария Сафронова.
В Кирове прошел Кубок России по спорту ЛИН в дисциплине "плавание"
Все это - вместо деревьев, которые ранее росли на улице.
На улице Куйбышева, где идет ремонт, будет высажено 94 штамбовых липы и 3 403 куста кизильника
Центральным событием форума стала пленарная сессия «Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса».
В Самаре проходит форум «Мой бизнес 63»
Тысячи свечей в честь павших героев Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Огненные картины войны» традиционно пройдёт в ночь на 22 июня.
Волонтеры «Единой России» начали подготовку к акции «Огненные картины войны»
25 и 26 мая в Самарской области пройдет третий отборочный этап Кубка России по гонкам дронов.
Губерния примет этап всероссийских соревнований по гонкам дронов
"Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов".
13-летний шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории РФ
Сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда провели с кадетами деловую игру.
Тольяттинские кадеты познакомились с такой дисциплиной, как «Пожарная тактика»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
-0.24
EUR 98.3
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Волонтеры «Единой России» начали подготовку к акции «Огненные картины войны»

22 мая 2024 17:45
131
Тысячи свечей в честь павших героев Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Огненные картины войны» традиционно пройдёт в ночь на 22 июня.

Мастер-класс для активистов «Молодой Гвардии» организовали в Штабе Общественной поддержки. Ребята начали изготавливать подсвечники для масштабного патриотического мероприятия, которое пройдет в ночь с 21 на 22 июня 2024 года

Тысячи свечей в честь павших героев Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Огненные картины войны» традиционно пройдёт в ночь на 22 июня, в День памяти и скорби. Представители волонтёрских, общественных и молодёжных организаций и просто неравнодушные жители региона соберутся на главных площадях своих городов и сельских поселений, чтобы выложить масштабную огненную картину из свечей.

На мастер-классе в Штабе общественной поддержки показали и рассказали, как сделать подсвечники из алебастра. Активисты «Молодой гвардии» и волонтеры «Единой России» начали изготовление подсвечников за месяц до масштабного патриотического мероприятия.

«В прошлом году на площади Куйбышева из 35 тысяч свечей активисты «Молодой гвардии» и других волонтерских и молодежных организаций выстроили  символы Победы: штурмовик «Ил-2», паровоз и Георгиевскую ленту. Завершили композицию надписью «Самара помнит» и символами современной борьбы с нацизмом - знаками V и Z», - напомнил руководитель аппарата МГЕР в Самарской области, волонтер «Единой России» Арсений Ганин.

«Огненные картины войны» – это напоминание о том, какой огромный вклад в великую Победу внесли города нашей родины, говорят активисты «Молодой Гвардии», и подготовку к этому меропритяию стоит начать заранее. В этом году решили подойти к процессу творчески и изготовить подсвечники из гипсовой смеси.

«Это процесс простой, но очень увлекательный. Надо только придерживаться инструкций и внимательно следить за руками наших мастеров», - рассказывает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Самарской области Елена Жмурова.

Штаб – это площадка, которая создана для поддержки гражданских инициатив жителей и общественных организаций Самарской области. Сюда можно прийти со своей идеей и узнать, как ее реализовать. А можно провести свое мероприятие: Штаб оборудован для этого всем необходимым. Есть спикер-зал, коворкинг, зона мастер-классов и детский уголок.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки Самарской области или присоединиться к его деятельности можно в группе ВК https://vk.com/shtab.er_63. или по тел. +7 (846) 300-22-30.

Адрес: Самара, ул. Революционная, 107, часы работы с 10.00 до 19.00 (с понедельника по субботу), сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Команда из села Зеленовка Ставропольского района, занявшая первое место в регионе, представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».
20 мая 2024, 15:10
«Безопасное колесо»: в Самарской области отметили лучших юных инспекторов дорожного движения
Команда из села Зеленовка Ставропольского района, занявшая первое место в регионе, представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное... Общество
469
Более 50 тысяч жителей губернии написали диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
26 апреля 2024, 15:28
Самарская область лидирует по количеству площадок «Диктанта Победы» среди всех регионов РФ
Более 50 тысяч жителей губернии написали диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Политика
1731
На площадке Штаба общественной поддержки региона продолжаются обучающие семинары для участников кадрового проекта «Единой России» и кандидатов предварительного голосования.
25 апреля 2024, 17:44
Вопросы избирательного права обсудили участники проекта «Политстарт» в Самаре
На площадке Штаба общественной поддержки региона продолжаются обучающие семинары для участников кадрового проекта «Единой России» и кандидатов... Политика
1760
В центре внимания
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
260
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
357
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
534
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
2641
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
579
Весь список