Волонтеры «Единой России» начали подготовку к акции «Огненные картины войны»

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Мастер-класс для активистов «Молодой Гвардии» организовали в Штабе Общественной поддержки. Ребята начали изготавливать подсвечники для масштабного патриотического мероприятия, которое пройдет в ночь с 21 на 22 июня 2024 года

Тысячи свечей в честь павших героев Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Огненные картины войны» традиционно пройдёт в ночь на 22 июня, в День памяти и скорби. Представители волонтёрских, общественных и молодёжных организаций и просто неравнодушные жители региона соберутся на главных площадях своих городов и сельских поселений, чтобы выложить масштабную огненную картину из свечей.

На мастер-классе в Штабе общественной поддержки показали и рассказали, как сделать подсвечники из алебастра. Активисты «Молодой гвардии» и волонтеры «Единой России» начали изготовление подсвечников за месяц до масштабного патриотического мероприятия.

«В прошлом году на площади Куйбышева из 35 тысяч свечей активисты «Молодой гвардии» и других волонтерских и молодежных организаций выстроили символы Победы: штурмовик «Ил-2», паровоз и Георгиевскую ленту. Завершили композицию надписью «Самара помнит» и символами современной борьбы с нацизмом - знаками V и Z», - напомнил руководитель аппарата МГЕР в Самарской области, волонтер «Единой России» Арсений Ганин.

«Огненные картины войны» – это напоминание о том, какой огромный вклад в великую Победу внесли города нашей родины, говорят активисты «Молодой Гвардии», и подготовку к этому меропритяию стоит начать заранее. В этом году решили подойти к процессу творчески и изготовить подсвечники из гипсовой смеси.

«Это процесс простой, но очень увлекательный. Надо только придерживаться инструкций и внимательно следить за руками наших мастеров», - рассказывает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Самарской области Елена Жмурова.

Штаб – это площадка, которая создана для поддержки гражданских инициатив жителей и общественных организаций Самарской области. Сюда можно прийти со своей идеей и узнать, как ее реализовать. А можно провести свое мероприятие: Штаб оборудован для этого всем необходимым. Есть спикер-зал, коворкинг, зона мастер-классов и детский уголок.

Узнать о мероприятиях Штаба Общественной поддержки Самарской области или присоединиться к его деятельности можно в группе ВК https://vk.com/shtab.er_63. или по тел. +7 (846) 300-22-30.

Адрес: Самара, ул. Революционная, 107, часы работы с 10.00 до 19.00 (с понедельника по субботу), сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"