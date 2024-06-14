Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови

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Драгоценные граммы, от которых будет зависеть чья-то жизнь. На областную станцию переливания крови активисты «Молодой Гвардии» и волонтёры «Единой России» приехали рано утром. Желающих поддержать акцию по сдаче крови долго искать не пришлось: «Мы знаем, что есть пациенты, которым срочно нужно переливание крови. Зачастую это спасает жизнь. Поэтому пришли сюда и надеемся, что наша кровь пригодится», - поделился эмоциями волонтер «Единой России» Максим Тюрин.

Екатерина Комиссарова впервые оказалась в числе энтузиастов: «Мне поначалу было немного не по себе. Как это - отдавать свою кровь. Но врачи объяснили, что быть донором не только почетно, но и полезно для организма. Все прошло хорошо. Надеюсь, что моя кровь пойдёт на пользу другому человеку».

Областная служба крови обеспечивает пациентов достаточными запасами безопасной крови. Но банк крови, напоминают медики, необходимо регулярно пополнять, и доноры - добровольцы в этом - первые помощники.

Напомним, что ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этот день в центре всеобщего внимания оказываются люди, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"