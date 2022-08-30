Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»

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Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» передало землякам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации, обмундирование и снаряжение.

В Самарской области сформирован именной батальон. В него вступили наши земляки, которые добровольно вызвались защищать интересы нашей Родины.

От нашей поддержки, от мужества и стойкости наших ребят зависит успех военной операции, уверены в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия».

Бойцам именного самарского батальона отправлены 300 комплектов спецодежды. В комплекты входят спальные мешки, рюкзаки, бронежилеты, шлемы, разгрузка, очки, балаклавы, специальные перчатки, наколенники и налокотники, аптечки с необходимым набором медикаментов. Все обмундирование и снаряжение соответствует самым высоким стандартам качества.

Кроме того, направлены комплекты компьютерной техники для обеспечения работы подразделений батальона и 22 радиостанции. Важная часть груза - бензиновые и дизельные генераторы, специальное оборудование и инструменты.

Ранее глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров передал бойцам батальона копию Самарского знамени, а 29 августа по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова семьям бойцов - военнослужащих Самарского батальона - оказана поддержка по подготовке детей к школе. Родителям выплачивают по 10 тысяч рублей.