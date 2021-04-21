Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию: Главные тезисы

102

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Глава государства затронул, в частности, темы пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми. ТАСС собрал основные тезисы выступления Путина.

О пандемии

Начало пандемии было временем "абсолютной неопределенности", но президент никогда не сомневался, что это испытание удастся преодолеть.

В России граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, а миллионы россиян, боровшихся с пандемией, работали быстро, качественно и на совесть. Российские ученые совершили прорыв, а разработанные ими три вакцины стали "прямым воплощением растущего научного и технологического потенциала страны".

Пока коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой, необходимо максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей.

Вакцинация сейчас имеет "центральное значение", должна быть возможность сделать прививку повсеместно, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.

О демографии

В России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии. Необходимо вновь вернуться к устойчивому росту численности населения и к 2030 году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

В частности, правительство должно реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, например сердечно-сосудистым заболеваниям.

С 1 июля следует запустить программу диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов.

Как минимум до конца года необходимо продлить программу кешбэка на туристические поездки по России.

Родителям, отправляющим детей в летние лагеря, следует возмещать половину стоимости путевки. Также необходимо организовать систему студенческого туризма.

О системе здравоохранения

Система здравоохранения во всем мире стоит на пороге революции, и Россия не может ее пропустить — отечественная медицина должна быть построена на новой технологической базе.

В 2021–2023 годах в сельскую местность отправят еще 5 тыс. машин скорой помощи. Это позволит практически полностью обновить парк.

О цифровизации госуслуг

Через три года большая часть государственных услуг будет предоставляться дистанционно. Уже в следующем году в России необходимо внедрить принципы "социального казначейства", чтобы пособия и выплаты оформлялись "без беготни по инстанциям".

Вопросы взыскания алиментов тоже следует решать удаленно, эта система не должна быть унизительной для родителя с ребенком.

О ценах и поддержке бизнеса

Пандемия нанесла удар по благосостоянию людей во всем мире, и это вызов для всех стран, включая Россию. Обеспечить рост реальных расходов граждан — главная задача властей.

Доходы, в частности, съедает рост цен, и задача правительства — регулировать их рыночными методами. Государство не будет директивно устанавливать цены.

Правительство должно к концу 2021 года восстановить рынок труда, а в течение месяца — представить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Валютный контроль для несырьевых экспортеров следует упростить.

По итогам 2021 года будут приниматься решения о "донастройке" налогового законодательства.

Все эти меры должны превратить прибыль бизнеса в инвестиции: власти будут поощрять тех, кто вкладывает, а не выводит дивиденды.

О новых выплатах

Государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).

Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году следует выплатить по 10 000 рублей. Такую меру для первоклассников стоит распространить на следующие годы.

Об образовании и культуре

В России построят еще 1 300 школ, где смогут учиться 1 млн детей. Дополнительные средства также выделят на покупку школьных автобусов.

Необходимо установить доплату в 5 000 рублей в месяц кураторам учебных групп в техникумах и колледжах. Сейчас аналогичная доплата положена за классное руководство в школах.

В ближайшие два года в вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест, в основном в регионах. В 2021–2024 годах на развитие как минимум 100 региональных вузов выделят 116,2 млрд рублей.

Будет создан президентский фонд культурных инициатив, уже в 2021 году через него распределят 3,5 млрд рублей грантов.

О науке

До 2024 года на гражданские научные исследования направят 1,63 трлн рублей. Появятся инновационные программы, которые получат статус государственной важности.

В частности, это обеспечение полностью независимого производства вакцин. Кроме того, в случае появления новой опасной инфекции Россия должна быть готова разработать эффективную тест-систему в течение четырех дней и в кратчайшие сроки создать вакцину от нее.

Об экологии и климате

Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом для модернизации отечественной промышленности. России нужны новые комплексные подходы по разнообразным направлениям в сфере энергетики, в том числе водородной и атомной.

Россия должна адаптировать различные отрасли к изменению климата, наладить жесткий контроль в сфере борьбы с вредными выбросами. В городах необходимо ввести квоты на выбросы.

Следует ускорить установление финансовой ответственности предприятий за причинение экологического вреда, а также уже в 2021 году обеспечить расширенную ответственность производителей за утилизацию упаковки.

Экологические платежи должны быть "окрашены" и идти на восстановление окружающей среды.

О поддержке регионов

Правительство должно к 1 июня представить предложения, как обеспечить долгосрочную устойчивость региональных финансов.

Пока будет принят ряд мер по поддержке регионов с большим долгом. Часть коммерческого долга региона, превышающую 25% его доходов, заместят бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Истекающие бюджетные кредиты пролонгируют.

Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить.

О жилье и строительстве

Амбициозная цель ежегодно строить порядка 120 млн кв. м жилья "никуда не исчезла". Необходим специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства.

Средства Фонда национального благосостояния направят на крупные инфраструктурные проекты, например продление скоростной автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга.

О туризме

Россия снимет ограничения на въезд туристов, как только появится такая возможность. Необходимо сделать так, чтобы граждане большинства стран мира могли за четыре дня оформить электронную визу для поездки в РФ.

Развитие туристических объектов будет финансироваться за счет льготных кредитов под 3–5% годовых.

О международных интересах и безопасности

В международной политике Москва ведет себя "в высшей степени сдержанно", несмотря на откровенное хамство со стороны других стран, несмотря на то что "цеплять" ее стало своего рода видом спорта.

Россия хочет иметь добрые отношения со всеми государствами и не собирается "сжигать мосты", но при необходимости ее ответ будет "асимметричным, быстрым и жестким". При этом красные линии в отношениях с другими странами Россия будет определять в каждом конкретном случае сама.

Россия продолжает укреплять вооруженные силы. В частности, в ядерной триаде доля современной техники уже в конце 2021 года приблизится к 90%.

При этом Москва выступает за глобальную стабильность и предлагает создать "уравнение безопасности" для всего мира.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС