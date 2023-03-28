Владимир Путин во второй раз за полгода провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

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Во вторник, 28 марта, Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ, дальнейшие планы работы по ключевым отраслям, строительство крупных инфраструктурных проектов, СВО, поддержка Донбасса.



Отдельное внимание было уделено текущей ситуации на АВТОВАЗе и поддержке Тольятти.



Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о ходе выполнения ранее полученных от Президента поручений.



Предыдущая встреча Президента страны с Дмитрием Азаровым состоялась 18 октября 2022 года. По ее итогам губернатор заручился поддержкой Владимира Путина по ряду важнейших вопросов, связанных с развитием Самарской области.

Фото: Kremlin