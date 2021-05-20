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"Это очевидно. И залог этому - развитие наших вооруженных сил"
Владимир Путин:  Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее "откусить"
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Владимир Путин:  Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее "откусить"

20 мая 2021 21:43
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"Это очевидно. И залог этому - развитие наших вооруженных сил"

Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", передает ТАСС.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул президент. "Это очевидно. И залог этому - развитие наших вооруженных сил", - добавил он.

Глава государства указал на то, что у России колоссальный потенциал. Территория страны остается самой большой в мире, напомнил он.

Президент напомнил высказывание императора Александра III о России: "Нашей огромности боятся". При этом некоторые за рубежом считают Россию слишком большой даже после распада СССР, заметил Путин.

Президент уверен, что Россию продолжат сдерживать, так как многим оппонентам такая страна просто не нужна.

"Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна", - заявил глава государства.

"Но она нужна нам с вами, нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить", - добавил Путин.

Чтобы добиться такой стратегической цели, по словам президента, нужно "делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину".

Глава государства отметил в связи с этим важность работы поисковых движений, деятельности по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавив, что подчас эта работа связана с определенной опасностью.

 

Фото:   Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Теги: потенциал Путин Россия

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