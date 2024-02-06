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Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»

6 февраля 2024 14:10
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Нововведения позволят ветеранам СВО получить более качественную и современную реабилитацию.

Благодаря расширению полномочий фонда теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые приобретают ветераны СВО по электронному сертификату Соцфонда. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» вправе перечислять средства от пожертвований благотворительным организациям, помогающим демобилизованным бойцам и семьям погибших.

У фонда появилась и возможность отслеживать уровень удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им услуг, а также мер социальной поддержки. Помимо этого, организация может вести деятельность и на мировой арене: заниматься международным сотрудничеством по вопросам защиты прав участников СВО и их семей.

Как отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, такие изменения открывают больше возможностей для помощи героям. Теперь фонд сможет обеспечивать ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений.

«Расширение Президентом Российской Федерации полномочий фонда – большая ответственность. Сделаем все, чтобы ее оправдать. Для нас важна обратная связь от ветеранов. Удовлетворенность оказанной им помощью – главный критерий эффективности нашей работы и работы других госструктур», – пояснила Анна Цивилева.

Изменения коснулись и состава Наблюдательного совета «Защитники Отечества»: указом Президента РФ он был расширен. В его состав вошли представители Русской православной церкви, Духовного управления мусульман РФ, министерства финансов РФ, счетной палаты и других ведомств.

Главой Попечительского совета организации стал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Как подчеркнула Анна Цивилева, высокое доверие, оказанное Президентом, требует и увеличения контроля как за работой самого фонда, так и за выполнением обязательств профильных министерств и ведомств перед ветеранами и семьями погибших защитников, а также контроля расходования денежных средств. Изменения состава Наблюдательного совета и Попечительского совета фонда позволят отстроить работу более прозрачно и эффективно.

 

Фото:   kremlin.ru

 

Теги: Путин Россия

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