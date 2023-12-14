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Владимир Путин: правительство продолжит работу над решением проблемы с обмелением Волги

14 декабря 2023 14:26
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«Я надеюсь, что этого не произойдет».

Правительство РФ продолжит работу над решением проблемы с обмелением Волги. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе, пишут "Известия".

«Я надеюсь, что этого (обмеления Волги. — Ред.) не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях — энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и был поглубже. Эти вопросы известны, правительство работает и не бросит на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен», — сказал Путин.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона. 14 ноября Госдума на пленарном заседании приняла два обращения — к правительству и Генеральной прокуратуре — в связи с обмелением Волги и Дона. Предлагается создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы.

Теги: Москва Россия

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