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Москва готова оказывать помощь задержанному во Франции Павлу Дурову, так как он является гражданином России. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, 27 августа, пишут "Известия".

Песков надеется, что у Дурова есть все необходимые возможности для организации своей правовой защиты после предъявления французской прокуратурой ему обвинений.

«Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что ситуация осложнена тем, что у Дурова есть французское гражданство. Также он отметил, что у обвинителей должна быть серьезная доказательная база для предъявления таких обвинений.

«В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникации, ну и, можно сказать, даже прямого запугивания руководителя крупной компании, то есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин [президент Франции Эммануэль] Макрон», — заключил представитель Кремля.

Фото: pxhere.com