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Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области

28 марта 2023 18:33
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Губернатор доложил Главе государства о темпах строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Во вторник, 28 марта, в ходе встречи Президента России Владимира Путина с Губернатором Дмитрием Азаровым были рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры Самарской области и реализации проектов, имеющих важнейшее значение для региона и страны.

В рамках встречи Губернатор Самарской области доложил Главе государства о темпах строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для открытия в регионе производств и рабочих мест, а в будущем создаст задел для дальнейшего опережающего развития губернии.

Сегодня общая готовность Климовского моста и трассы «Обход Тольятти» составляет более 75%. Планомерная реализация масштабного проекта возможна благодаря системной работе властей Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Азарова, поддержке со стороны Правительства РФ и лично Президента страны Владимира Путина.

«Хочу Вас отдельно поблагодарить. После Вашего поручения, буквально в октябре, мы получили дополнительную поддержку, что позволило нам обеспечить нормативное исполнение проекта на текущий период. Владимир Владимирович, спасибо за поддержку, — сказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Хочу сказать, что мы вложились в инфраструктуру. Мы строим сейчас мосты фактически через все главные водные артерии региона. Через реку Самара, реку Сок уже построили».

Напомним, что в 2021 году в Самарской области открыли новый мост через реку Сок – на 1,5 года раньше срока, и мост через реку Самара – почти на год раньше срока. Оба объекта были реализованы опережающими темпами благодаря тому, что Главе региона удалось заручиться дополнительной поддержкой на федеральном уровне, и личному вниманию Президента РФ Владимира Путина к развитию региона.

Еще один важнейший проект транспортной инфраструктуры, реализуемый в Самаре при поддержке Президента страны и Правительства РФ, — новая станция метрополитена «Театральная», которую жители областной столицы ждали многие годы. Она закончит первую ветку самарского метрополитена, позволит запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары, а также свяжет промышленные районы города с историческим центром. Запуск «Театральной» повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов метрополитена. «По расчетам новая станция дает сразу около 30 процентов притока пассажиропотока», — отметил Дмитрий Азаров.

Строительство станции «Театральная» стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент России Владимир Путин. Заявка на его получение была одобрена благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова и работе областного Правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Губернатор Дмитрий Азаров также сообщил Главе государства об итогах развития в 2022 году дорожной транспортной сети в Самарской области. «С учетом федеральных дорог более 712 километров мы привели в порядок», — сообщил Глава региона.

Отметим, что 712 отремонтированных километров дорог — это рекордный показатель в истории Самарской области. Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) было обновлено 21 искусственное сооружение. По итогам года Самарская область вновь вошла в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.

Среди ключевых построенных объектов дорожной сети – двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре, рабочее движение по которой было запущено в октябре 2022 года – на год раньше срока. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары стало заметным событием не только для региона, но и страны. Следующий этап – реконструкция улицы 22-го Партсъезда, которая непосредственно связана с повышением эффекта по разгрузке трафика после появления эстакады на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии.

В 2023 году в Самаре продолжается создание важнейших для развития транспортной сети региона объектов. Так, уже ведутся работы по строительству масштабного проекта – магистрали «Центральная», которую ждали десятки лет. В планах на этот год – начало строительства улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, 5 и 6 этапов Северного шоссе на территории Красноглинского района и Волжского района (микрорайон «Крутые Ключи»). Также планируется отремонтировать целый ряд важнейших дорог в Тольятти и Самаре, выполнить капитальный ремонт дорог в других муниципалитетах региона.

Кроме того, Дмитрий Азаров отметил в разговоре с Главой государства, что есть идея создания в Самарской области нового портового хаба.

Оценивая развитие транспортной инфраструктуры в Самарской области, Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: «Конечно, такие изменения, вложения в инфраструктуру, на которые мы концентрировались в эти годы, позволили нам значительно улучшить, в том числе, и инвестиционный климат. Благодаря системной работе, развитию инфраструктуры, мы сейчас прочно входим в десятку по инвестклимату».

Привлечение инвестиций, по темпам которых Самарская область показывает результаты выше среднероссийских, позитивно влияет, в том числе, на занятость населения и поддержку рынка труда. «Около 10 тысяч новых рабочих мест каждый год мы создаем только на крупных и средних предприятиях. А значит, это и увеличение доходов семей Самарской области», — отметил Губернатор Дмитрий Азаров.  

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Москва Путин

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