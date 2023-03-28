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«Мы продолжим самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества» - Дмитрий Азаров доложил Президенту РФ о помощи военнослужащим и их близким в регионе

28 марта 2023 20:31
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Губернатор доложил о работе, которая направлена на поддержку участников СВО и их семей.

На состоявшейся 28 марта – второй раз за последние полгода — встрече Президента РФ Владимира Путина с губернатором Дмитрием Азаровым был поднят вопрос о помощи военнослужащим и их семьям.

Губернатор доложил о работе, которая направлена на поддержку участников СВО и их семей, затронув события начала 2023 года, которые стали для области суровым испытанием —  1 января в Макеевке в результате ракетного удара погибли военнослужащие, призванные из Самарской области. «Вся страна переживает», — отметил Владимир Путин. Как сообщил Дмитрий Азаров, оперативно был определен четкий порядок взаимодействия региона с Министерством обороны, и благодаря этому двумя спецбортами удалось транспортировать раненых бойцов в Самару. Желание пройти лечение и реабилитацию на родной земле, где и стены помогают, бойцы высказали главе региона лично, когда он приехал к ним в госпитали в Ростов и Макеевку.

«Часть бойцов были направлены в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание в регионе уделяется семьям военнослужащих, которые погибли, защитникам Отечества.

«Здесь нам сильно помогло то, что мы первыми в стране создали социальные паспорта семей военнослужащих. Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих. Когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом, — рассказал губернатор. — Поддерживаем мы, конечно, нашу армию и активно, все воинские подразделения, где служат самарцы, но, самое главное, поддерживаем семьи военнослужащих. Все обращения, которые есть, самые разные — медицинской, психологической помощи, помощи по реабилитации, устройства детей в детские сады, школы и даже в университеты и техникумы и так далее — берутся на контроль. Сегодня это уже цифровая программа, цифровой проект «социальный паспорт» с обеспечением всех мер информационной безопасности. Конечно, мы продолжим самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества, погибших защитников Отечества».

В Самарской области вручаются государственные награды – не только семьям погибших воинов, но и бойцам, которые мужественно помогали спасать товарищей. «Сегодня эта забота – большая, главная часть на самом деле нашей повседневной деятельности», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В условиях проведения СВО особые государственные задачи поставлены предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Самарской области. «У Вас большой оборонно-промышленный комплекс», — отметил Владимир Путин. Как доложил губернатор, в текущем году уже было проведено совещание со всеми предприятиями военно-промышленного комплекса.

Напомним, обеспечение стабильной работы оборонных заводов – одно из приоритетных направлений работы регионального Правительства. Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на предприятиях ОПК, вместе с руководством компаний разбирает все существующие вопросы, обсуждает планы развития, при необходимости оказывает поддержку по тем или иным направлениям. На системной основе губернатор проводит и общие совещания с руководителями компаний ОПК, на которых обсуждается текущая ситуация на предприятиях, возникающие проблемы, какая помощь нужна со стороны региональных властей, чтобы все задачи, которые сегодня ставит страна перед предприятиями Самарской области, были выполнены.

«Бойцы мне сказали, что «мы землю грызть будем, но за парней отомстим». То, что будет так, я не сомневаюсь. А наша оборонка в этом поможет. 27 ведущих предприятий. В прошлом году рост – 18 процентов.  Но, опять же, более масштабные планы на текущий год. Уверен, что со всеми задачами, которые поставлены, мы справимся. Никаких сомнений нет», — заверил губернатор Президента.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров Москва Путин

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