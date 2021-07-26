Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

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В пятницу, 23 июля, под руководством председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В заседании приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, министр здравоохранения региона Армен Бенян, министр образования и науки Виктор Акопьян, руководители областных ведомств, начальник управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Юрий Некрасов, и.о. начальника отдела дорожной инспекции управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Станислав Ковалик, и.о. начальника отделения ТН отдела ТН и РЭР управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Роман Антонов, заместитель начальника Средне-Волжского управления Государственного автодорожного надзора по Самарской области Евгений Живаев, руководство ГУ МЧС РФ по Самарской области, представители прокуратуры Самарской области, главы муниципальных образований, представители общественных объединений и депутатского корпуса. Участники заседания обсудили пять вопросов повестки.

«С начала года в Самарской области произошло несколько массовых аварий, были происшествия с пассажирским рейсовым автотранспортом, с автобусом, перевозившим детей. Как вы знаете, у нас работала комиссия Главного управления по обеспечению безопасности МВД Российской Федерации, которая проанализировала причины происшествий и зафиксировала в местах совершения половины ДТП недостатки эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Этот и другие выводы комиссии станут отправной точкой для принятия комплекса дополнительных мер по безопасности на дорогах», - сказал, открывая заседание, Виктор Кудряшов.

Юрий Некрасов сообщил членам комиссии, что с начала года происшествия на дорогах области унесли жизни 156 человек. На основе анализа происшествий с трагическим исходом специалисты службы регулярно организуют рейды, направленные на профилактику ДТП, вырабатывают и внедряют новые подходы. Наряду с фото- и видеофиксацией сотрудники ГИБДД начали применять на дорогах области «скрытый контроль» - автомобили без опознавательных знаков, которые патрулируют опасные участки и фиксируют нарушения.

По итогам обсуждения комиссия приняла решение усилить меры безопасности и контроля на аварийноопасных отрезках. Для этого на средства областного бюджета будут приобретены новые стационарные и передвижные камеры, дополнительные аккумуляторы для передвижных камер, позволяющие увеличить их ресурс, организовано нанесение шумовых полос. Участники заседания решили также организовать в опасных местах установку баннеров с информацией о «скрытом контроле» и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Несмотря на то, что ситуация с бюджетом достаточно напряженная и он утвержден со значительным дефицитом, средства будут выделены. Дополнительные меры безопасности на дорогах – наш безусловный приоритет», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Новые камеры появятся на опасных участках уже к началу октября, а информационные щиты – до 15 августа текущего года.

Особое внимание члены комиссии уделили дорожной разметке: по статистике, ее отсутствие или плохая различимость – самый значительный фактор риска. 424 ДТП из более чем 1200, зафиксированных с начала года, произошли по этой причине.

Участники заседания обсудили также широкий спектр вопросов, связанных с межведомственным взаимодействием служб, отвечающих за безопасность на дорогах, с областными министерствами транспорта, здравоохранения и образования. Позитивный пример такого сотрудничества – открывающиеся при школах ресурсные центры профилактики безопасности дорожного движения. В прошлом году таких центров было пять, в этом – уже 17. Все больше школьников проявляют интерес к курсам юных инспекторов дорожного движения. Председатель регионального Правительства поручил продолжать полезную практику.

Не остался без внимания членов комиссии и вопрос правового регулирования пользования средствами индивидуальной мобильности. По информации ГИБДД, в самарские травмпункты уже обратились 145 человек, назвавшие причиной травмы происшествие с самокатами, гироскутерами и моноколесами. К счастью, происшествий с трагическим исходом в регионе не зафиксировано.

Участники заседания отметили, что ограничение скорости при использовании таких устройств и запрет на управление ими в нетрезвом виде – вопросы, которые требуют немедленного решения.

При этом сотрудники госинспекции напомнили, что электросамокаты, мощность которых превышает 2 500 киловатт, приравниваются к мопедам, а на их владельцев распространяются все права и обязанности водителей транспортных средств категории «М». По итогам заседания даны протокольные поручения по урегулированию вопроса на региональном уровне и совместной работе с депутатами Самарской Губернской Думы по подготовке соответствующих законодательных инициатив для направления в федеральный центр.

Фото из открытых источников