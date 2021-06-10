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Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 8 вопросов.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание облправительства 
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Виктор Кудряшов провёл очередное заседание облправительства 

10 июня 2021 18:14
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Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 8 вопросов.

Сегодня, 10 июня, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области. Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 8 вопросов.

В начале заседания был рассмотрен законопроект, который вносит изменения в региональный закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Как рассказала заместитель директора фонда Светлана Рязанова, проект закона учитывает дополнительные целевые безвозмездные поступления в 2021 году, более 544,5 млн. рублей, а также использование остатков средств фонда, сформированных на начало года, в размере 44 млн. рублей. «Основная часть дополнительных доходов направлена на лечение больных коронавирусной инфекцией, погашение задолженности перед медицинскими организациями по расчетам за 2020 год», - пояснила Рязанова. 

«Вопрос задолженности медицинских страховых организаций, которые получают средства из фонда, перед нашими медицинскими учреждениями находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Это первый шаг к снижению этой задолженности. Рассчитываем, что до конца года в территориальный фонд будут предоставлены дополнительные средства, которые также будут направлены на эти цели», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

Далее законопроект поступит в Самарскую Губернскую Думу.

Один из вопросов, рассмотренных членами регионального Правительства, касался завершения процесса передачи движимого имущества, введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства «Областной онкологический центр №1» из оперативного управления ГКУ СО «Управление капитального строительства» в оперативное управление ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер». 

«К концу 2017 года сложилась ненормальная ситуация, когда за управлением капитального строительства числились огромные объемы незавершенного строительства. За три года удалось сократить этот объем более чем в два раза, но все равно он остается довольно большим. На сегодняшний день мы активизировали работу по передаче уже введенных в эксплуатацию объектов из управления капстроительства балансодержателям. Наша задача – в течение этого года еще вдвое сократить объемы «незавершенки»», - обратился к министрам председатель областного Правительства.

На заседании Правительства области были приняты положительные решения о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам г.о. Жигулевск и м.р. Нефтегорский и Приволжский. В основном финансовая потребность в кредитах связана с реализацией муниципалитетами инвестиционных проектов, направленных на развитие территорий, повышение качества жизни граждан в рамках Стратегии лидерства Самарской области. Например, Жигулевск направит 16,8 млн. рублей бюджетного кредита на строительство детского сада на 240 мест (нацпроект «Демография»), благоустройство (нацпроект «Жилье и городская среда»), приобретение дорожной техники. Нефтегорский район 22,4 млн. рублей кредита планирует направить на проектирование и строительство центрального водопровода в селе Кулешовка (нацпроект «Экология»), а также на капремонт школы и проект реконструкции водовода в селе Зуевка (госпрограмма комплексного развития сельских территорий).

Виктор Кудряшов: «В целом, доходная часть бюджетов муниципальных образований за четыре месяца текущего года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это очень неплохой показатель, который дает возможность муниципалитетам, в том числе, самостоятельно готовить документацию по нескольким федеральным программам. По которым мы, естественно, обеспечим дополнительное софинансирование из регионального бюджета и получим федеральную поддержку». 

Теги: Акценты Виктор Кудряшов заседание

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