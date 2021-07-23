Виктор Кудряшов провел заседание областного энергоштаба 

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Сегодня, 23 июля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Главной темой заседания стало переустройство высоковольтных линий при реализации проектов строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», реконструкции автомобильной дороги Тольятти – Ягодное, железнодорожного пути от станции Тольятти Куйбышевской железной дороги до границы площадки Особой Экономической Зоны ППТ «Тольятти».

Как доложил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Стрельников, комплекс работ по поочередному переустройству ВДН-1 и ВДН-2 будет проводиться в три этапа согласно почасовому графику производства работ. Период проведения – с 27 июля по 14 августа. В это время будут последовательно отключаться линии напряжения, которые снабжают электричеством ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», обеспечивающей технической и питьевой водой потребителей Автозаводского района г.о. Тольятти, производственные площади АО «АВТОВАЗ» и ТЭЦ ВАЗа.

«Для координации деятельности всех участников мероприятий создан оперативный штаб, который возглавит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мордвинов», - отметил первый вице-губернатор.

В период проведения работ возможны временные ограничения подачи воды в Автозаводском районе. Согласно графикам аварийной готовности, максимальное время восстановления электроснабжения составит до трех часов, то есть возможные перебои с водой будут носить краткосрочный характер. Большинство сотрудников АВТОВАЗа в этот период будет находиться в корпоративном отпуске, что позволит минимизировать возможные неудобства для коллектива и производственного процесса.

Стрельников подчеркнул, что на случай возникновения внеплановых ситуаций определена спецтехника и сформированы аварийные бригады, которые будут осуществлять дежурство во время проведения работ по переносу сетей. В случае ограничения подачи водоснабжения ТЭЦ ВАЗа готова обеспечить запас воды для производственных нужд и отпуска потребителям (АО «ТЭВИС» и АО «АВТОВАЗ»). АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ располагает тремя рабочими резервуарами питьевой воды, запас в которых более 52 тыс. м3 (часовой расход всех потребителей ООО «АВК» составляет 7,2 тыс. м3/час). В случае ограничения или прекращения водоснабжения будет организован подвоз воды населению. Для этих целей в г.о. Тольятти имеется 37 единиц техники общим объемом порядка 300 м3.

На штабе прозвучали рекомендации сетевым организациям электроснабжения на период производства работ по переустройству высоковольтных линий не производить плановых отключений, переключений или ограничений режимов работ электрических сетей или объектов энергосистемы в указанной зоне.

«Прошу всех членов штаба участвовать в координации этой крайне важной работы. В достаточно короткий промежуток времени мы решаем задачу по обеспечению устойчивого энергоснабжения сразу трех стратегических проектов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Кроме того, на заседании штаба был рассмотрен вопрос, касающийся реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на территории нашего региона. Документом предусмотрена задача по переходу к 2035 году оперативно-диспетчерского управления режимами работы объектов электросетевого хозяйства (классом напряжения 220 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 25 МВт и более) на 100-процентное дистанционное управление. Виктор Кудряшов рекомендовал электроснабжающим компаниям при формировании инвестиционных программ учитывать положения и требования Энергетической стратегии Российской Федерации.