Я нашел ошибку
Главные новости:
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Экс-глава РКЦ "Прогресс" получил 8,5 года колонии общего режима
Самолет практически отреставрирован и вскоре во всей красе предстанет перед самарцами и гостями областной столицы.
Хинштейн: памятник МИГу-17 могут установить в микрорайоне «Волгарь»
В Самаре проходит  Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование механической вентиляции легких в неонатологии. Стратегии защиты легких».
На научной конференции в Самаре специалисты обсуждают вопросы оказания помощи новорожденным
Предварительная причина пожара – поджог.
Ликвидирован лесной пожар в Центральном районе Тольятти
Участники совещания рассмотрели изменения в Закон Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области».
Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области
В прививочный пункт Самарской областной клинической больницы № 2 он пришел вместе с супругой. 
Сергей Корниленко сделал прививку от COVID-19
Губернатор дал поручение выделить средства на ремонт «Теремка», который за 50 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировался.
Дмитрий Азаров в Исаклах проинспектировал качество капремонта в детском саду «Теремок»
Каждый привившийся в этом пункте вакцинации получает приятный бонус - бесплатный билет на новую цирковую программу.
Мобильный пункт вакцинации работает по графику возле Самарского цирка 
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
0.06
EUR 87.39
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области

14 июля 2021 17:09
133
Участники совещания рассмотрели изменения в Закон Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области».

В среду, 14 июля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении вопросов повестки дня, которая включала в себя четыре вопроса, приняли участие руководители министерств и ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов.

Участники совещания рассмотрели изменения в Закон Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области», который был разработан в целях оптимизации определения срока предоставления налоговых льгот и расширения перечня приоритетных видов экономической деятельности, при осуществлении которых организации-инвесторы имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество. 

Согласно Закону Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области» срок предоставления налоговых льгот определяется стоимостью инвестиционного проекта. Законопроект предлагает установить, что срок льготного налогообложения зависит от амортизационной группы основного средства, которое создастся при реализации инвестиционного проекта. Председатель регионального Правительства рекомендовал принять документ с учетом замечания. В настоящее время действует норма, в соответствии с которой эта налоговая льгота зависит от объема инвестиций в проект. Как подчеркнул Виктор Кудряшов, целесообразнее предоставить главам предприятий решать, какой льготой им лучше воспользоваться. 

Кроме того, представленный законопроект расширяет перечень приоритетных видов экономической деятельности, при осуществлении которых организации-инвесторы имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Теперь в него войдут предприятия по производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников – выработанной солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями. В связи со спецификой производства льготы по налогу на имущество для таких предприятий особенно важны. Областные власти рассчитывают, что принятие такого решения будет способствовать успешной реализации проектов альтернативной энергетики в регионе, привлечению новых инвесторов, развитию «зеленой» энергетики в целом.

Два года назад в Самарской области начала работу одна из самых крупных в стране солнечных электростанций, которая расположена в окрестностях Новокуйбышевска.    Совсем недавно, в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрием Азаровым с Фондом развития ветроэнергетики было заключено соглашение о строительстве на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью 300 МВт.

Отдельно члены областного кабинета министров рассмотрели решение о предоставлении бюджетных кредитов городским округам Кинель и Сызрань в объемах соответственно 26 250 тысяч рублей и 17 091, 375 тысяч рублей, под ¼ часть действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кредиты будут предоставлены в связи с необходимостью рефинансирования долговых обязательств городского округа перед областным бюджетом.

«Даже в непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, когда сохраняются риски, связанные с наполнением бюджетов всех уровней, мы помогаем муниципальным образованиям и практически замещаем за счет бюджетных кредитов коммерческие кредиты под более высокую процентную ставку, то есть позволяем им существенно экономить на обслуживании муниципального долга. Это сознательная стратегия, направленная на финансовую поддержку муниципальных образований», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.

Теги: Виктор Кудряшов заседание Правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Строительство ледового Дворца спорта на Молодогвардейской близится к завершению.
14 июля 2021, 16:04
Виктор Кудряшов проинспектировал ход работ по строительству Дворца спорта на Молодогвардейской
Строительство ледового Дворца спорта на Молодогвардейской близится к завершению. Благоустройство
144
Препаратом «Спутник V».
12 июля 2021, 18:49
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации
Препаратом «Спутник V». Здравоохранение
635
Список объектов незавершенного строительства сократился вдвое. 
09 июля 2021, 17:57
Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по сокращению объемов незавершенного строительства
Список объектов незавершенного строительства сократился вдвое.  Строительство
1172
В центре внимания
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 июля 2021  13:19
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
272
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
14 июля 2021  12:55
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
256
В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион
14 июля 2021  12:28
В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион
208
Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля
14 июля 2021  11:47
Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля
285
В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий.
13 июля 2021  17:52
Губернатор проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон» в Тольятти
767
Весь список