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В среду, 14 июля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении вопросов повестки дня, которая включала в себя четыре вопроса, приняли участие руководители министерств и ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов.

Участники совещания рассмотрели изменения в Закон Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области», который был разработан в целях оптимизации определения срока предоставления налоговых льгот и расширения перечня приоритетных видов экономической деятельности, при осуществлении которых организации-инвесторы имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество.

Согласно Закону Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области» срок предоставления налоговых льгот определяется стоимостью инвестиционного проекта. Законопроект предлагает установить, что срок льготного налогообложения зависит от амортизационной группы основного средства, которое создастся при реализации инвестиционного проекта. Председатель регионального Правительства рекомендовал принять документ с учетом замечания. В настоящее время действует норма, в соответствии с которой эта налоговая льгота зависит от объема инвестиций в проект. Как подчеркнул Виктор Кудряшов, целесообразнее предоставить главам предприятий решать, какой льготой им лучше воспользоваться.

Кроме того, представленный законопроект расширяет перечень приоритетных видов экономической деятельности, при осуществлении которых организации-инвесторы имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Теперь в него войдут предприятия по производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников – выработанной солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями. В связи со спецификой производства льготы по налогу на имущество для таких предприятий особенно важны. Областные власти рассчитывают, что принятие такого решения будет способствовать успешной реализации проектов альтернативной энергетики в регионе, привлечению новых инвесторов, развитию «зеленой» энергетики в целом.

Два года назад в Самарской области начала работу одна из самых крупных в стране солнечных электростанций, которая расположена в окрестностях Новокуйбышевска. Совсем недавно, в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрием Азаровым с Фондом развития ветроэнергетики было заключено соглашение о строительстве на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью 300 МВт.

Отдельно члены областного кабинета министров рассмотрели решение о предоставлении бюджетных кредитов городским округам Кинель и Сызрань в объемах соответственно 26 250 тысяч рублей и 17 091, 375 тысяч рублей, под ¼ часть действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кредиты будут предоставлены в связи с необходимостью рефинансирования долговых обязательств городского округа перед областным бюджетом.

«Даже в непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, когда сохраняются риски, связанные с наполнением бюджетов всех уровней, мы помогаем муниципальным образованиям и практически замещаем за счет бюджетных кредитов коммерческие кредиты под более высокую процентную ставку, то есть позволяем им существенно экономить на обслуживании муниципального долга. Это сознательная стратегия, направленная на финансовую поддержку муниципальных образований», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.