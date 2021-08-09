Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание Правительства СО

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В понедельник, 9 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов.



В рамках повестки на оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, со 2 по 8 августа чрезвычайных ситуаций в губернии не произошло. Вместе с тем в регионе остается достаточно напряженной пожароопасная обстановка. Только на минувшей неделе произошло 170 техногенных возгораний, пять низовых лесных пожаров. В 137 случаях причиной природных пожаров становился неконтролируемый сельскохозяйственный пал сухой травы.



Председатель областного Правительства напомнил главам муниципалитетов, что жаркая и сухая погода на территории региона сохраняется, а значит, сохраняется четвертый, а в ряде муниципалитетов – пятый класс пожарной опасности. Подразделения МЧС на территории региона несут службу в режиме повышенной готовности.

«Сотрудники министерства лесного хозяйства, главы муниципалитетов также должны быть постоянно готовы выявлять и ликвидировать возгорания», - обратился к коллегам Виктор Кудряшов.



Кроме того, глава регионального кабмина сообщил, что до конца года службы, ответственные за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, получат новую технику и оборудование.

«В ближайшее время мы проведем корректировку бюджета и учтем ряд направлений, которые повысят нашу готовность к действиям в условиях различного рода происшествий. В частности, мы договорились о том, что приобретем большую партию пожарных автомобилей, в том числе для оснащения наших добровольных пожарных команд, пожарных подразделений. Впервые за много лет обновим парк плавсредств, в том числе судов на воздушной подушке, для областной спасательной службы. Планируется также выделение дополнительных средств из дорожного фонда на ремонт дорог, что сократит количество дорожно-транспортных происшествий. Значительные средства направим на приобретение камер для фото- и видеофиксации правонарушений на опасных участках дорог, где причинами аварий является нарушения скоростного режима», - сказал Виктор Кудряшов.



Особое внимание участники совещания уделили внедрению принципов бережливого производства в органах исполнительной власти региона. О ходе работы рассказали главы двух региональных министерств – лесного хозяйства и имущественных отношений Самарской области.

По информации руководителя минлесхоза Александра Ларионова, в настоящее время идет обучение сотрудников министерства по направлениям бережливого управления: обучение прошли 62 сотрудника, в августе начнут переподготовку еще 76 человек.

В минувшем году проектный офис министерства оптимизировал процесс рассмотрения и направления информации по запросам, относящимся к компетенции министерства. В ходе работы выявлены лишние этапы и согласования, сокращено время предоставления информации.



Важнейшим результатом внедрения принципов бережливого производства должна стать оптимизация процессов оказания госуслуг. Министерство активно работает над трансформацией государственной услуги по предоставлению права пользования участками недр местного значения, оформлению, государственной регистрации и выдаче лицензий на пользование участками недр местного значения. Самой трудоемкой ее частью является подготовка и проведение аукционов по предоставлению права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения. Итогом работы стало проведение аукционов в электронном виде и значительной сокращение сроков процесса. До конца года три госуслуги – оформление разрешений на недропользование, предоставление в пользование водных объектов, а также разрешения на аренду участков лесов планируется оптимизировать и перевести в электронный формат.



Министерство имущественных отношений провело оптимизацию трех услуг: выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предоставление копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. В настоящее время идет работа по трансформации еще девяти процессов.

«Работа над оптимизацией госуслуг не должна затягиваться, срок от задумки до внедрения должен быть небольшим. Все услуги, о которых сегодня шла речь, нужны гражданам, востребованы бизнесом, а значит, напрямую влияют и на уровень инвестиционной привлекательности региона», - призвал министров ускорить темпы работ председатель областного Правительства.



В рамках повестки участники совещания рассмотрели вопрос о создании контрольно-распределительного центра, в полномочиях которого будет отработка материалов и составление протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, связанной с нарушениями противоэпидемиологического режима в период распространения новой коронавирусной инфекции.



КРЦ будет работать в формате проектного офиса на базе Центра по делам ГО и ЧС, а его сотрудниками в режиме дежурных станут работники органов исполнительной власти. Вопрос о необходимости усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер поднимался на последнем заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



«Сотрудники центра будут собирать материалы проверок, составлять протоколы, приглашать нарушителей на рассмотрение дел об административных правонарушениях, организуют работу по направлению дел в суд», - пояснил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.



«Объем и количество штрафов ни в коем случае не будут показателями эффективности работы центра. Цель его создания – усилить меры профилактики распространения новой крайне опасной инфекции, придать контролю за соблюдением противоэпидемиологических мер системный, плановый характер, убедить людей в важности заботы о здоровье – своем и близких», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Работа центра продлится до тех пор, пока уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции не начнет устойчиво снижаться. Будут усилены патрули проверяющих в общественных местах, а на их одежде можно будет увидеть знак различия: нарукавную повязку с маркировкой.