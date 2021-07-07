Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам  переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам

231

Во вторник, 6 июля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению программы по расселению аварийного жилого фонда и обеспечению жильем детей-сирот в Самарской области.

В совещании приняли участие врио министра строительства региона Владимир Спиридонов, министр социально-демографической и семейной политики области Марина Антимонова, руководство Самарского областного фонда строительства жилья на селе, Самарского областного фонда жилья и ипотеки и главы четырнадцати муниципальных образований, которые подключились к разговору в формате видеоконференции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед региональным правительством задачу решить проблему с аварийными домами за ближайшие три года. Как отмечал глава региона, в последние годы темпы по переселению граждан ускорились, однако эту позитивную динамику необходимо сохранять и развивать.

Работа по переселению граждан из аварийного жилья в Самарской области ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Механизмом реализации федерального проекта является государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Исполнение программы распределено на пять этапов. К настоящему времени Самарская область завершила первый этап.

На совещании подробно рассмотрели ход реализации второго этапа, который завершается в текущем году, и подготовки к третьему.

До конца года в рамках второго этапа планируется предоставить 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2 197 жителям региона. Общая площадь помещений составит 36,37 тыс. кв. м. Объем финансирования этапа составляет 1 511,45 млн руб., из них средства Фонда ЖКХ - 1,03 млрд руб., средства консолидированного бюджета Самарской области - 0,48 млрд руб.

Председатель регионального Правительства обратился к главам городов Сызрань и Похвистнево, где наметилось отставания от графика расселения, с вопросом об организации работ и возможных рисках. Руководители муниципальных образований сообщили, что работы на строящихся объектах идут полным ходом и в сентябре-октябре очередники получат жилье.

«Прошу сроки, которые мы сейчас наметили, строго соблюдать. Мы работаем в этом году в особых условиях, когда наблюдается значительный рост цен на строительные материалы и на готовое жилье. Необходимо оперативно реагировать на ситуацию, взаимодействовать с подрядчиками, искать варианты, возможно, пересматривать цены, изыскивать для этого средства в бюджете, в случае необходимости обращаться в Правительство региона», - сказал Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор привел в пример городской округ Самара, руководство которого учло ситуацию на рынке и выделило дополнительные средства из муниципального бюджета на приобретение квартир.

Участники совещания проанализировали, как идут процедуры заключения контрактов в рамках реализации третьего этапа программы. На этом этапе расселить планируется 4 617 человек. Для этого потребуется приобрести 1 852 помещения общей площадью 70,21 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит 2 977,20 млн руб.

«Хочу обратить внимание глав муниципалитетов на то, что в будущем году темпы расселения практически удваиваются. Поэтому прошу всю подготовительную работу вести заблаговременно: подбирать земельные участки, проводить консультации с подрядчиками. Исполнение программы качественно и в срок – это ваша ответственность», - обратился к коллегам из муниципальных образований председатель регионального Правительства.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Марина Антимонова сообщила, что в текущем году планируется обеспечить квартирами 680 очередников. Финансирование мероприятий по приобретению жилья детям-сиротам составит 908,5 млн рублей, из них 83,9 млн рублей из федерального бюджета и 824,6 млн рублей - из областного.

При исполнении планов по жилью детям-сиротам некоторые муниципалитеты столкнулись с теми же сложностями, что и в реализации программы расселения из аварийного жилого фонда: рост цен на квадратные метры.

В связи с этим глава Тольятти Николай Ренц предложил внести изменения в законодательство, которые позволят муниципалитетам приобретать жилье без чистовой отделки по более низкой стоимости, в затем ремонтировать силами муниципалитетов.

Председатель регионального Правительства поддержал инициативу: «Это расширит возможности муниципалитетов по приобретению жилья. Предлагаю подготовить проект документа по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство и передать на утверждение депутатам Самарской Губернской Думы».