Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам  переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам

Я нашел ошибку
Главные новости:
8 июля начнутся работы по ремонту канализационной линии. 
В Самаре перекроют движение транспорта по Волжскому проспекту в районе административного центра «Самаранефтегаз» 
До конца недели во всех 12 почтамтах региона пройдут торжественные мероприятия с вручением государственных наград, а также почётных грамот и благодарностей от губернатора.
Работники почты Самарской области начинают отмечать профессиональный праздник
В Подвальских террасах – распахнет свои двери новый глэмпинг-парк «Альфа».
В Шигонском районе презентуют новый туристический объект
Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные подарки.
Пригородный поезд «Ласточка» (Самара – Жигулевское Море) перевез 50-тысячного пассажира
Объект будет сдан к 1 сентября 2021 года. Работы ведутся полным ходом.
Современный парк появится в Нефтегорске 
В России скоро можно будет понюхать фильмы.
Российская компания создала технологию для ароматизации фильмов
Одним из участников форсайт-сессий «Ресурсная среда для каждого» станет Самарская областная универсальная научная библиотека.
Уникальная выставка «Живая история Самарской губернии» - современное пространство для обучения детей и диалога профессионалов
Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь.
Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.79
EUR 87.56
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам  переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам

7 июля 2021 14:07
231
Темпы расселения граждан из аварийного жилья вырастут вдвое.

Во вторник, 6 июля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению программы по расселению аварийного жилого фонда и обеспечению жильем детей-сирот в Самарской области. 

В совещании приняли участие врио министра строительства региона Владимир Спиридонов, министр социально-демографической и семейной политики области Марина Антимонова, руководство Самарского областного фонда строительства жилья на селе, Самарского областного фонда жилья и ипотеки и главы четырнадцати муниципальных образований, которые подключились к разговору в формате видеоконференции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед региональным правительством задачу решить проблему с аварийными домами за ближайшие три года. Как отмечал глава региона, в последние годы темпы по переселению граждан ускорились, однако эту позитивную динамику необходимо сохранять и развивать. 

Работа по переселению граждан из аварийного жилья в Самарской области ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. 

Механизмом реализации федерального проекта является государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». 

Исполнение программы распределено на пять этапов. К настоящему времени Самарская область завершила первый этап. 

На совещании подробно рассмотрели ход реализации второго этапа, который завершается в текущем году, и подготовки к третьему. 

До конца года в рамках второго этапа планируется предоставить 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2 197 жителям региона. Общая площадь помещений составит 36,37 тыс. кв. м. Объем финансирования этапа составляет 1 511,45 млн руб., из них средства Фонда ЖКХ - 1,03 млрд руб., средства консолидированного бюджета Самарской области - 0,48 млрд руб.

Председатель регионального Правительства обратился к главам городов Сызрань и Похвистнево, где наметилось отставания от графика расселения, с вопросом об организации работ и возможных рисках. Руководители муниципальных образований сообщили, что работы на строящихся объектах идут полным ходом и в сентябре-октябре очередники получат жилье.

«Прошу сроки, которые мы сейчас наметили, строго соблюдать. Мы работаем в этом году в особых условиях, когда наблюдается значительный рост цен на строительные материалы и на готовое жилье. Необходимо оперативно реагировать на ситуацию, взаимодействовать с подрядчиками, искать варианты, возможно,  пересматривать цены, изыскивать для этого средства в бюджете, в случае необходимости обращаться в Правительство региона», - сказал Виктор Кудряшов. 

Первый вице-губернатор привел в пример городской округ Самара, руководство которого учло ситуацию на рынке и выделило дополнительные средства из муниципального бюджета на приобретение квартир. 

Участники совещания проанализировали, как идут процедуры заключения контрактов в рамках реализации третьего этапа программы. На этом этапе расселить планируется 4 617 человек. Для этого потребуется приобрести 1 852 помещения общей площадью 70,21 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит 2 977,20 млн руб. 

«Хочу обратить внимание глав муниципалитетов на то, что в будущем году темпы расселения практически удваиваются. Поэтому прошу всю подготовительную работу вести заблаговременно: подбирать земельные участки, проводить консультации с подрядчиками. Исполнение программы качественно и в срок – это ваша ответственность», - обратился к коллегам из муниципальных образований председатель регионального Правительства. 

Особое внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Марина Антимонова сообщила, что в текущем году планируется обеспечить квартирами 680 очередников. Финансирование мероприятий по приобретению жилья детям-сиротам составит 908,5 млн рублей, из них 83,9 млн рублей из федерального бюджета и 824,6 млн рублей - из областного.  

При исполнении планов по жилью детям-сиротам некоторые муниципалитеты столкнулись с теми же сложностями, что и в реализации программы расселения из аварийного жилого фонда: рост цен на квадратные метры. 

В связи с этим глава Тольятти Николай Ренц предложил внести изменения в законодательство, которые позволят муниципалитетам приобретать жилье без чистовой отделки по более низкой стоимости, в затем ремонтировать силами муниципалитетов.

Председатель регионального Правительства поддержал инициативу: «Это расширит возможности муниципалитетов по приобретению жилья. Предлагаю подготовить проект документа по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство и передать на утверждение депутатам Самарской Губернской Думы». 

Теги: Виктор Кудряшов совещание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область получит дополнительные средства на новый  комплекс по переработке мусора.
24 июня 2021, 14:38
Виктор Кудряшов провел совещание  по вопросам реализации проекта по созданию крупного мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти
Самарская область получит дополнительные средства на новый  комплекс по переработке мусора. Политика
693
Условием развития центральной части Самары должно стать сохранение уникальной исторической среды.
28 мая 2021, 18:07
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторической части Самары
Условием развития центральной части Самары должно стать сохранение уникальной исторической среды. Политика
1424
Общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей.
21 мая 2021, 20:17
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации концессионного проекта обхода Тольятти с мостом через Волгу
Общая сумма выполненных работ на сегодня составляет 13,8 млрд. рублей, в том числе за счет капитального гранта – 11,5 млрд. рублей. Общество
1630
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
7 июля 2021  13:18
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
196
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
7 июля 2021  11:55
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
172
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
7 июля 2021  11:35
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
199
Здравоохранение, переселение из аварийного жилья, соцподдержка.
6 июля 2021  20:05
Дмитрий Азаров обозначил направления развития региона
469
В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений.
6 июля 2021  18:03
Завершилась надвижка первых 111 метров на мосту через реку Волга
452
Весь список