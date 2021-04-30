Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей региона

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30 апреля председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, ГУ МЧС России по Самарской области, главы муниципальных образований в режиме ВКС.

Заседание Штаба началось с обсуждения паводковой и гидрологической ситуации в регионе. Пик паводка на водохранилище в этом году приходится на начало мая, когда ожидаются максимальные объемы сброса воды через гидроузел Жигулевской ГЭС. Накануне на оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить готовность всех служб к оперативному реагированию в праздничные дни.

Как сообщил начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов, пик весеннего половодья на малых реках области прошел в период с 12 по 20 апреля, на р.Самара – 29 апреля. Что касается водохранилища, его свободный объем на сегодняшний день составляет 2,4 км3. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды у г.Самары - 31 м 83 см., у г.Тольятти – 52 м 59 см.

«Крайне важно обеспечить постоянный контроль объектов, которые находятся в зоне возможного подтопления паводковыми водами. У нас такие объекты расположены как в границах прибрежной полосы, так и на отдельных территориях, в частности, Куйбышевском районе», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Руководители организаций энергоснабжения доложили председателю областного Правительства о принятых мерах для повышения безопасности работы в паводковый период и пожароопасный сезон. Так, в соответствии с утвержденным графиком проводятся осмотры электросетевых объектов, которые находятся в зонах повышенного риска. Своевременно проведена расчистка подъездных путей и территорий подстанций от снега в объеме, необходимом для предотвращения подтопления подстанций. На случай предупредительных отключений объектов из-за высокого уровня воды при подтоплении разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей. Проверены и подготовлены к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод дренажные устройства, водоотводные канавы, обеспечен отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций. Организации укомплектованы авто и спецтехникой, обеспечено наличие и исправное техническое состояние стационарных и передвижных насосов. Подготовлены запасы инертных материалов (песок, песко-гравийная смесь), необходимых для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.

Регулярно проводятся противопожарные инструктажи, противоаварийные и противопожарные тренировки с административно-техническим, оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом с обязательной практической отработкой действий персонала по применению огнетушителей. Проверена работоспособность систем противопожарной защиты, сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода, наличие в пожарных резервуарах необходимого запаса воды для пожаротушения. Охранные зоны электросетей очищены от горючих и пожароопасных предметов.

Сельскохозяйственным производителям и собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) земельных участков, по чьей территории проходят линии электросетей, вручены памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс воздушных линий.

По результатам докладов председатель регионального Правительства отметил высокую готовность энергоснабжающих организаций к работе в паводковый и пожароопасный периоды.

Одним из центральных вопросов на заседании Штаба стало обеспечение надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении Единого государственного экзамена. Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина отметила, что ЕГЭ проводится в регионе 21 раз, он становится всё более технологичным, качественным и объективным, при этом очень много зависит от техники, а техника, в первую очередь, от электроэнергии. Основной период проведения экзамена в этом году – 25 мая-24 июня, когда задействованы все 82 пункта (26 муниципальных образований). Резервные дни приходятся на 24 июня-25 июля.

В этом году принципиально важно, чтобы видеонаблюдение в пунктах проведения экзамена не прерывалось с 8.00 до 17.00. «Если видеотрансляция прерывается, мы должны аннулировать результаты этого пункта», - сказала С.Бакулина. Оборудование, на котором работает система видеонаблюдения, в случае отключения электроэнергии может работать 40 минут. За это время должны быть подключены резервные источники электроснабжения. В этом году есть еще одно нововведение - принципиально важно, чтобы круглосуточное видеонаблюдение было организовано в региональном центре мониторинга и пункте проверки работ.

Виктор Кудряшов поручил провести отдельные тренировки с ответственными от муниципалитетов, сетевых организаций, образовательных учреждений, чтобы детально отработать подключение резервных источников электропитания. «Понимаем всю ответственность, подготовиться нужно на 100%. Весь период проведения Единого государственного экзамена всем нужно быть предельно мобилизованными», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Члены Штаба также обсудили обеспечение безаварийной работы объектов энергетики в праздничные выходные дни. В это время здесь устанавливается усиленный контроль работы дежурного персонала и оборудования. Для обеспечения готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ полностью сформированы дежурные аварийно-восстановительные бригады, укомплектован запас материалов и оборудования аварийного резерва.