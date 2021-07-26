Виктор Кудряшов на оперативном совещании поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства 

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Сегодня, 26 июля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов Самарской области.

Традиционно в начале совещания был представлен доклад начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко об обстановке на территории региона. Так, за прошедшую неделю наблюдалось прохождение неблагоприятных метеорологических явлений, в результате чего 20 июля в шести муниципальных образованиях (г.о. Тольятти, м.р. Безенчукский, Пестравский, Сергиевский, Хворостянский, Шигонский) произошло повреждение фальшкровель семи зданий, кровель шести частных домов, водонапорной башни, 21 дерева, шести легковых автомобилей. Один человек был доставлен в больницу.

«Что касается прошедшего урагана, ряд глав уже обратились к нам за помощью о выделении средств из резервного фонда. Прошу департамент по вопросам общественной безопасности и правовой департамент взять под контроль подготовку документов, чтобы ускорить выделение средств. Выполняют работы муниципалитеты собственными силами, необходимо эти расходы им компенсировать», - дал поручение председатель областного Правительства.

На оперативном совещании была заслушана информация регионального проектного офиса о статусе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в Самарской области. Общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, по состоянию на 23 июля составила 55,92% от плана. Что касается закупочных процедур, заключено контрактов на сумму более 10,2 млрд рублей (70,17% от плана).

Виктор Кудряшов, обращаясь к руководителям министерств и ведомств, подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.

Председатель Правительства Самарской области поручил коллегам до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства: «На сегодняшний день мы активно используем проектный задел, который создавали, в том числе, под мероприятия национальных проектов. Появление новых механизмов на федеральном уровне уже показало, что в течение ближайших двух-трех лет может возникнуть определенный дефицит проектов. Поэтому прошу в течение месяца такую работу провести. В первую очередь в приоритете поручения Губернатора, и, конечно, мероприятия нацпроектов».

О статусе реализации региональных составляющих национального проекта «Экология» доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. Так, представляя результаты регионального проекта «Сохранение лесов», министр сообщил, что в настоящее время полностью завершены работы по искусственному лесовосстановлению на общей площади 548 гектаров и 37% работ по естественному возобновлению леса (будут закончены до конца года). В ходе искусственного лесовосстановления на территории 23 муниципальных районов было использовано более 5 млн штук посадочного материала, выращенного в рамках нацпроекта в 2020 году.

О внедрении принципов бережливого производства при предоставлении государственных услуг социальной защиты рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. Работа по оптимизации началась с трех государственных услуг: предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан, предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области. Основные мероприятия плана по оптимизации услуг включают цифровизацию процессов, изменение нормативно-правовой базы, перевод в электронный вид личных дел, проведение инструктажа с сотрудниками управления социальной защиты населения о переходе предоставления социальных выплат в электронном виде, создание контакт-центра, мотивацию граждан к подаче заявлений через Единый портал государственных услуг. Среди поставленных задач: развитие клиентоцентричной культуры, сокращение времени ожидания предоставления государственных услуг, повышение уровня удовлетворенности получателей качеством предоставления государственных услуг, создание комфортных условий для посетителей-получателей услуг и т.д.

«У вас наибольшее количество получателей государственных услуг, министерство не первый год занимается автоматизацией этой работы со строгим соблюдением принципа клиентоцентричности. Важно, чтобы и внутренние процессы, связанные с принятием решения о назначении выплат, оперативно, с минимальными трудозатратами реализовывались, и крайне важно, чтобы человек получал услуги максимально просто, с доступным интерфейсом, в короткие сроки, - подчеркнул председатель регионального Правительства. - Будем вас поддерживать с точки зрения финансов по внедрению информационных систем, обновлению техники, мы уже начали этот процесс».