Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовали дни Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.
В Самаре состоялась встреча делегации Бельгийско-Люксембургской торговой палаты
На 28 снимках, размещенных в клиентском зале, запечатлены виды крупнейших городов региона, где работает компания «Т Плюс».
В офисе «ЭнергосбыТ Плюс» открылась фотовыставка для клиентов
Виктор Кудряшов подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.
Виктор Кудряшов на оперативном совещании поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства 
Второе место заняла команда Японии. Бронзу завоевали представители Китая.
Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Дмитрий Азаров вместе с Геннадием Котельниковым и Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.
В день рождения Владимира Середавина в Самаре открыли новый корпус Самарской областной клинической больницы
За прошедшие выходные с запланированными объемами по ремонту подрядчик справился успешно.
В Самаре стартовал ремонт улицы Владимирской
Если раньше акцент делали на административное воздействие в отношении несознательных кондукторов и водителей, то теперь в полной мере ответственность будут нести и перевозчики.
В Самаре усиливают контроль по соблюдения масочного режима 
Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль Олимпиады.
Российская саблистка Позднякова завоевала золото Игр, победив соотечественницу Великую
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.32
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов на оперативном совещании поручил до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства 

26 июля 2021 17:41
149
Виктор Кудряшов подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам.

Сегодня, 26 июля, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов Самарской области.

Традиционно в начале совещания был представлен доклад начальника Главного   управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко об обстановке на территории региона. Так, за прошедшую неделю наблюдалось прохождение неблагоприятных метеорологических явлений, в результате чего 20 июля в шести муниципальных образованиях (г.о. Тольятти, м.р. Безенчукский, Пестравский, Сергиевский, Хворостянский, Шигонский) произошло повреждение фальшкровель семи зданий, кровель шести частных домов, водонапорной башни, 21 дерева, шести легковых автомобилей. Один человек был доставлен в больницу. 

«Что касается прошедшего урагана, ряд глав уже обратились к нам за помощью о выделении средств из резервного фонда. Прошу департамент по вопросам общественной безопасности и правовой департамент взять под контроль подготовку документов, чтобы ускорить выделение средств. Выполняют работы муниципалитеты собственными силами, необходимо эти расходы им компенсировать», - дал поручение председатель областного Правительства.

На оперативном совещании была заслушана информация регионального проектного офиса о статусе реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов в Самарской области. Общая сумма кассового исполнения областного бюджета по расходам, предусмотренным на национальные проекты, по состоянию на 23 июля составила 55,92% от плана. Что касается закупочных процедур, заключено контрактов на сумму более 10,2 млрд рублей (70,17% от плана). 

Виктор Кудряшов, обращаясь к руководителям министерств и ведомств, подчеркнул, что в настоящее время, когда формируется федеральный бюджет, важно активно взаимодействовать с федеральными министерствами по региональным и муниципальным объектам. 

Председатель Правительства Самарской области поручил коллегам до 1 сентября подготовить предложения по перспективным объектам строительства: «На сегодняшний день мы активно используем проектный задел, который создавали, в том числе, под мероприятия национальных проектов. Появление новых механизмов на федеральном уровне уже показало, что в течение ближайших двух-трех лет может возникнуть определенный дефицит проектов. Поэтому прошу в течение месяца такую работу провести. В первую очередь в приоритете поручения Губернатора, и, конечно, мероприятия нацпроектов».

О статусе реализации региональных составляющих национального проекта «Экология» доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. Так, представляя результаты регионального проекта «Сохранение лесов», министр сообщил, что в настоящее время полностью завершены работы по искусственному лесовосстановлению на общей площади 548 гектаров  и 37% работ по естественному возобновлению леса (будут закончены до конца года). В ходе искусственного лесовосстановления на территории 23 муниципальных районов было использовано более 5 млн штук посадочного материала, выращенного в рамках нацпроекта в 2020 году. 

О внедрении принципов бережливого производства при предоставлении государственных услуг социальной защиты рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. Работа по оптимизации началась с трех государственных услуг: предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте отдельным категориям граждан, предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области. Основные мероприятия плана по оптимизации услуг включают цифровизацию процессов, изменение нормативно-правовой базы, перевод в электронный вид личных дел, проведение инструктажа с сотрудниками управления социальной защиты населения о переходе предоставления социальных выплат в электронном виде, создание контакт-центра, мотивацию граждан к подаче заявлений через Единый портал государственных услуг. Среди поставленных задач: развитие клиентоцентричной культуры, сокращение времени ожидания предоставления государственных услуг, повышение уровня удовлетворенности получателей качеством предоставления государственных услуг, создание комфортных условий для посетителей-получателей услуг и т.д.

«У вас наибольшее количество получателей государственных услуг, министерство не первый год занимается автоматизацией этой работы со строгим соблюдением принципа клиентоцентричности. Важно, чтобы и внутренние процессы, связанные с принятием решения о назначении выплат, оперативно, с минимальными трудозатратами реализовывались, и крайне важно, чтобы человек получал услуги максимально просто, с доступным интерфейсом, в короткие сроки, - подчеркнул председатель регионального Правительства. - Будем вас поддерживать с точки зрения финансов по внедрению информационных систем, обновлению техники, мы уже начали этот процесс».

   

Теги: Виктор Кудряшов совещание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах.
21 июля 2021, 18:17
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в регионе
В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах. Экология
1606
Темпы расселения граждан из аварийного жилья вырастут вдвое.
07 июля 2021, 14:07
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам  переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам
Темпы расселения граждан из аварийного жилья вырастут вдвое. Политика
967
Самарская область получит дополнительные средства на новый  комплекс по переработке мусора.
24 июня 2021, 14:38
Виктор Кудряшов провел совещание  по вопросам реализации проекта по созданию крупного мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти
Самарская область получит дополнительные средства на новый  комплекс по переработке мусора. Политика
753
В центре внимания
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
280
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
297
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
763
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
766
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2550
Весь список