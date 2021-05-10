В Узбекистане прокомментировали возможность размещения в стране военных баз США

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Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского Министерства обороны.

Так там прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии — Узбекистане и Таджикистане.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", — заявил представитель Минобороны.

По его словам, этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики.

В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Фото: : Master Sgt. Alejandro Licea/РИА Новости