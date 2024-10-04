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В трёх сёлах Красноярского района появились новые тротуары и освещение

4 октября 2024 12:16
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Предложения сельчан были внесены и в региональный блок народной программы «Единой России».

В Красноярском районе отремонтирован участок региональной трассы Ульяновск - Самара. Новую дорогу уже оценили жители, по многочисленным просьбам которых и проведён капитальный ремонт. Предложения сельчан были внесены и в региональный блок народной программы «Единой России».

Старое направление дороги Ульяновск – Димитровград – Самара связывает населённые пункты Красноярского района Старый Буян, Украинку и Калиновку и обеспечивает выезд на федеральную и региональную сеть автомобильных дорог, ведущих к районному центру и к столице региона – городу Самаре. Дорогу протяжённостью 17,8 км обновили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Одним из самых трудоёмких процессов капитального ремонта стало выравнивание продольного и поперечного профиля дороги на участке протяжённостью 6 км. Теперь рельеф дороги отвечает всем требованиям по обеспечению безопасности движения.

Проезжая часть выровнена и увеличена до 7 метров, укреплены обочины дороги.

Кроме того, проведён ремонт мостов через ручей Кобельма и реку Буян, а в населённых пунктах Старый Буян, Украинка и Калиновка появились тротуары и улично-дорожное освещение.  

Также обустроены остановочные карманы, установлены новые автопавильоны, есть новая  разметка и заменены дорожные знаки.

Стоит отметить, что работы по капитальному ремонту завершили на год раньше указанного в государственном контракте срока. Новую дорогу уже оценили жители, по многочисленным просьбам которых и проведён капитальный ремонт.

«Жители нашего села очень ждали ремонта. Мы часто пользуемся этой дорогой, по ней к нам привозят ребят из посёлка Мирный для учёбы в специализированной школе. Для сельских жителей такой ремонт – это просто шикарно. Недавно внук ко мне в гости приехал и говорит – бабушка, у вас теперь тут как в Москве», - говорит жительница села Старый Буян Людмила Лютенкина, член фракции «Единой России» в Собрании представителей  Красноярского района.

Отметим, что всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения.В настоящее время на всех объектах завершено устройство асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Источник фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

Теги: Единая Россия Самара

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