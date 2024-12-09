«В трудную минуту помогли свои»: участник СВО из Самары смог не только встать на ноги, но и вернуться к любимой профессии

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Самарские активисты партийного проекта «Безопасные дороги» помогли ветерану специальной военной операции восстановиться после тяжёлого ранения.

Рабочий день начинается в привычном режиме – водитель катка дорожно-строительного предприятия «ХХI век» Анатолий Жигов снова в строю. Позади – мобилизация, трагедия в Макеевке, где удалось выжить чудом, затем снова бой и тяжёлое ранение. Восстановиться герою специальной военной операции помогали не только медики – руководство компании «ХХI век» и коллеги Анатолия собрали немалые средства на его длительное лечение и реабилитацию. Мужчина прошёл несколько госпиталей, врачи выполнили ряд сложнейших операций, и на каждом этапе Анатолия поддерживали, помогали делом коллеги и руководство предприятия. Забота близких и коллектива буквально поставили парня на ноги.

«Ощущение того, что ты нужен, что о тебе помнят и готовы прийти на помощь, помогает и там, «за ленточкой», и в мирной жизни, – поделился Анатолий Жигов. – За это и воевали – за мир, за дружбу, за то, чтобы люди оставались людьми».

Сегодня Анатолий – потомственный дорожник – вновь вернулся на предприятие, куда пришел еще 16-летним мальчишкой. В компании сделали все, чтобы на рабочем месте адаптация после ампутации и протезирования у ветерана СВО прошла успешно. Для коллег Анатолий Жигов стал примером мужества и героизма не только «за ленточкой», но и в мирной жизни – он смог вернуться к работе и по- прежнему показывает отличные результаты.

Вместе с Анатолием трудится и его отец. Много лет назад мужчина привел сюда младшего сына, чтобы продолжить рабочую династию Жиговых.

«Это дело нам нравится, – рассказал Алексей Жигов. – У меня тут и старший сын работал. Сегодня он тоже защищает страну на СВО. Я за своих парней горд - не бегали от воинской обязанности. Все должны Родину защищать, если надо. А мы их ждать должны и в тяжелый час помогать, как моему сыну на предприятии помогли вернуться в строй уже здесь, на гражданке».

Сотрудники дорожно-строительной компании «ХХI век» активно помогают в реализации федерального проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Многие из них привлекаются для экспертизы качества дорожного покрытия или материалов.

Отметим, что Самара и муниципалитеты наращивают темпы дорожного строительства и ремонта, в том числе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и партпроекту «Безопасные дороги», которые укрепляют позиции региона в списке российских лидеров дорожного строительства, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"