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«В трудную минуту помогли свои»: участник СВО из Самары смог не только встать на ноги, но и вернуться к любимой профессии

9 декабря 2024 16:48
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Самарские активисты партийного проекта «Безопасные дороги» помогли ветерану специальной военной операции восстановиться после тяжёлого ранения.

Самарские активисты партийного проекта «Безопасные дороги» помогли ветерану специальной военной операции восстановиться после тяжёлого ранения.

Рабочий день начинается в привычном режиме – водитель катка дорожно-строительного предприятия «ХХI век» Анатолий Жигов снова в строю. Позади – мобилизация, трагедия в Макеевке, где удалось выжить чудом, затем снова бой и тяжёлое ранение. Восстановиться герою специальной военной операции помогали не только медики – руководство компании «ХХI век» и коллеги Анатолия собрали немалые средства на его длительное лечение и реабилитацию. Мужчина прошёл несколько госпиталей, врачи выполнили ряд сложнейших операций, и на каждом этапе Анатолия поддерживали, помогали делом коллеги и руководство предприятия. Забота близких и коллектива буквально поставили парня на ноги.

«Ощущение того, что ты нужен, что о тебе помнят и готовы прийти на помощь, помогает и там, «за ленточкой», и в мирной жизни, – поделился Анатолий Жигов. – За это и воевали – за мир, за дружбу, за то, чтобы люди оставались людьми».

Сегодня Анатолий – потомственный дорожник – вновь вернулся на предприятие, куда пришел еще 16-летним мальчишкой. В компании сделали все, чтобы на рабочем месте адаптация после ампутации и протезирования у ветерана СВО прошла успешно. Для коллег Анатолий Жигов стал примером мужества и героизма не только «за ленточкой», но и в мирной жизни – он смог вернуться к работе и по- прежнему показывает отличные результаты.

Вместе с Анатолием трудится и его отец. Много лет назад мужчина привел сюда младшего сына, чтобы продолжить рабочую династию Жиговых.

«Это дело нам нравится, – рассказал Алексей Жигов. – У меня тут и старший сын работал. Сегодня он тоже защищает страну на СВО. Я за своих парней горд - не бегали от воинской обязанности. Все должны Родину защищать, если надо. А мы их ждать должны и в тяжелый час помогать, как моему сыну  на предприятии помогли вернуться в строй уже здесь, на гражданке».

Сотрудники дорожно-строительной  компании «ХХI век» активно помогают в реализации федерального проекта «Единой России»  «Безопасные дороги». Многие из них привлекаются для экспертизы  качества дорожного покрытия или материалов.

Отметим, что Самара и муниципалитеты наращивают темпы дорожного строительства и ремонта, в том числе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и партпроекту «Безопасные дороги», которые укрепляют позиции региона в списке российских лидеров дорожного строительства, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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