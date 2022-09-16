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В Тольятти депутат-единоросс выступил против питейного заведения возле детского сада

16 сентября 2022 13:53
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В Тольятти депутат-единоросс выступил против питейного заведения возле детского сада

Координатора партпроекта «Чистая страна» Дениса Волкова возмутило несоблюдение законодательства и нецивилизованная торговля на улицах автограда

Детский сад на улице Дзержинского в Тольятти соседствует с питейным заведением. 

По закону запрещена розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии до 50 метров от детских, образовательных организаций, студенческих общежитий, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, оптовых и розничных рынков. На это обратил внимание депутат фракции партии «Единая Россия» в Самарской губернской думе Денис Волков.

«Поддерживаю абсолютно возмущение горожан: рядом с детским садом не должно располагаться питейное заведение! Это, безусловно, противоречит нормам законодательства. Не говоря уже о тех неудобствах, которые создаёт пивнушка местным жителям…Кто согласовал эту пивнушку у детского сада? Почему, несмотря на жалобы, она до сих пор работает, сливает нечистоты на улице?», - возмутился депутат.

Депутат и координатор партийного проекта «Чистая страна» Денис Волков отметил, что по-прежнему для Тольятти очень актуален вопрос цивилизованной торговли. 

«Почему в нашем современном, развивающемся городе до сих пор работают киоски и торговые павильоны из девяностых, в которых реализуют алкогольную продукцию (подозреваю, с большим количеством нарушений)», - недоумевает парламентарий.

Депутат «Единой России» по данному поводу направил запросы в управление потребительского рынка и прокуратуру.

Напомним, что еще несколько лет назад депутаты Думы г.о. Тольятти вышли с инициативой увеличить расстояние между детскими садами, школами, больницами, спортивными сооружениями и питейными заведениями, аргументируя свое предложение тем, что из-за отсутствия туалетов для посетителей, клиенты таких заведений справляют нужду в ближайших кустах, а дети становятся свидетелями пьяных дебошей.

 

Теги: Единая Россия

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