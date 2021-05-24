В СО открылся Первый форум гражданских социальных инициатив «ЗАЩИТА. ЗАБОТА. РАЗВИТИЕ», организованный «Единой Россией»

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В работе Форума «ЗАЩИТА. ЗАБОТА. РАЗВИТИЕ» принимают участие около двух тысяч человек — офлайн и онлайн, а результатом работы станут предложения и проекты, которые лягут в основу Народной программы на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Также они войдут в обновленную Стратегию лидерства региона.

Работа форума началась на четырех тематических площадках. Главные темы — создание новых рабочих мест, перспективы развития медицины, решение проблем ЖКХ, строительство дорог и экологическая безопасность, развитие волонтерства и социальные проекты. Эксперты обсуждают ключевые положения Послания Президента и Послания Губернатора, а также задачи регионального и местных отделений партии в их реализации — в том числе и соответствующие законодательные инициативы.

Врио заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин выступил на Форуме гражданских социальных инициатив и поблагодарил его участников за предложения, которые помогут сформировать программу партии на осенних выборах

«Название этого форума включает в себя три основных ориентира, с которыми партия «Единая Россия» двигалась раньше и с которыми продолжает движение вперед. На площадках форума заявлены очень серьезные темы, важные для людей: это и инфраструктурные проекты, и дорожное строительство в регионах, и социальные проекты, направленные на защиту граждан и заботу о них. Обсуждались поддержка промышленности, бизнеса, создание новых рабочих мест, экологическая повестка — одна из самых важных сегодня не только в Самарской области, но и во всей России. Не зря президент нашей страны Владимир Путин большое внимание в своем Послании уделил экологической тематике. Я хочу поблагодарить Дмитрия Азарова за то, что и он уделяет в своем регионе особенное внимание экологическим вопросам. Это точно вернется сторицей, потому что за экологией стоит здоровье наших граждан», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Он добавил, что на форуме организовано широкое обсуждение проектов — многие участники, в том числе и волонтеры, и общественники, подключились к работе по видеосвязи.

««Единая Россия» поддерживает инициативы и проекты, которые приносят пользу людям, и для нас очень важна в этом смысле обратная связь. Мы начинаем сейчас формировать программу партии по всем направлениям — и я благодарен всем, кто уже активно принимает в этом процессе участие. Надеюсь, что мы соберем все необходимые инициативы, проанализируем их на различных экспертных площадках, включим в программу партии и обязательно поддержим», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Главные темы форума — поддержка промышленности и бизнеса, создание новых рабочих мест и решение проблем ЖКХ, строительство дорог и экологическая безопасность, развитие волонтерства и социальные проекты. Эксперты обсуждают ключевые положения Послания Президента и Послания Губернатора, а также задачи регионального и местных отделений партии в их реализации — в том числе и соответствующие законодательные инициативы.

В форуме принимают участие депутаты «Единой России» всех уровней – от муниципальных до депутатов Государственной Думы, а также активисты и сторонники партии, кандидаты предварительного голосования. Всего – более двух тысяч человек в режиме онлайн и офлайн. Пленарную часть форума открыли губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, а также депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский. В числе гостей форума - Дмитрий Кобылкин, врио заместителя Секретаря Генсовета партии и Андрей Парфенов, заместитель руководителя ЦИКа партии.

Лучшие предложения и проекты станут частью актуализированной Стратегии лидерства Самарской области. Этот документ, в свою очередь, ляжет в основу Народной программы «Единой России» на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Выборы пройдут в сентябре.

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"