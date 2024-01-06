В Штабе общественной поддержки Самарской области прошёл новогодний праздник

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Игры, конкурсы, хороводы возле ёлки и, конечно же, главные волшебники этого праздника - Дед Мороз и Снегурочка. Каникулы и новогодние чудеса продолжились и после Нового года для сотни мальчишек и девчонок - детей участников СВО и вынужденных переселенцев из Донбасса, проживающих в ПВР в 63-м регионе. На праздник их пригласили в Штаб Общественной поддержки Самарской области.

Для юных гостей - танцы, весёлые конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки. Водили хороводы, отгадывали загадки, играли в подвижные игры дети от 2 до 14 лет. Самые смелые — демонстрировали Дедушке Морозу свои таланты: читали стихи и пели песни. А взамен получали сладкий подарок.

«Такие праздники очень нужны и детям, и взрослым, чтобы поддержать новогоднее настроение и детям, и взрослым, чтобы оно быстро не улетучилось после праздников», - уверена Екатерина, мамы первоклассницы Александры.

Среди гостей праздника - юные самарцы из семей военнослужащих и участников СВО.

«В настоящее время, когда у многих детей родители, отцы и некоторые матери, принимают участие в специальной военной операции, очень важно подарить им вот эту сказку. Это дает праздничное настроение, потому что дети, вот они интерактивно задействованы, им очень нравится. А не просто они сидят, смотрят на что-то, они в этом участвуют, и это им даёт какие-то эмоции положительные», - рассказала Екатерина из регионального Комитета семей воинов Отечества.

Помогли организовать и провести новогодние мероприятия на площадке Штаба общественной поддержки Самарской области активисты «Молодой Гвардии Единой России». Волонтёр «Единой России» Дарья Пискеева рассказывает, что всегда с удовольствием работает на таких мероприятиях.

«Ребята из ПВР такие позитивные, очень радуются подаркам. Чувствуешь себя немного Снегурочкой и волшебницей. Очень хочется, чтобы у всех этих деток сбылось их главное желание - у кого-то - поскорее вернутся домой, на территорию мирного Донбасса, а кто-то мечтает о томи, чтобы скорее вернулись с победой их отцы», - говорит Даша, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"