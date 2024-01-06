В Штабе общественной поддержки Самарской области прошёл новогодний праздник

Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате происшествия пострадали 4 человека.  По предварительным данным, погибшие отсутствуют. 
В Самаре организована доследственная проверка по факту хлопка газа в многоэтажном жилом доме
Число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126
Число погибших из-за землетрясений в Японии 1 января возросло до 126
В преддверии празднования Рождества Христова сотрудники госпожнадзора провели профилактические мерoприятия.
Во время Рождественских богослужений в регионе будут организованы дежурства сотрудников госпожнадзора
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -13, -15°С. На дорогах местами гололедица, снежный накат.
7 января в Самарской области облачно, небольшой снег, до -18°С
В результате происшествия погибших нет, пострадали 4 человека.
В Октябрьском районе Самары в квартире жилого дома взорвался газовый баллон 
Какие травмы типичны для этого времени года и как их избежать?
Самарский  врач-травматолог-ортопед: детский травматизм — очень важная и серьезная проблема
Умер внук Никиты Хрущева
Умер внук Никиты Хрущева
В 2023 году инициативы фракции «Единой России» в Госдуме коснулись возможностей использования материнского капитала, законодательства об НКО и волонтёрах, трудового законодательства, ряда важных законов, связанных с социальной защитой людей с инвалидность
Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 января 2024 года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошёл новогодний праздник

6 января 2024 14:39
178
В новогодних развлечениях приняли участие более сотни детей.

Игры, конкурсы, хороводы возле ёлки и, конечно же, главные волшебники  этого праздника - Дед Мороз и Снегурочка. Каникулы и новогодние чудеса продолжились и после Нового года для сотни  мальчишек и девчонок - детей участников СВО и вынужденных переселенцев из Донбасса, проживающих в ПВР в 63-м регионе. На праздник их пригласили в Штаб Общественной поддержки Самарской области.

Для юных гостей - танцы, весёлые конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки. Водили хороводы, отгадывали загадки, играли в подвижные игры дети от 2 до 14 лет. Самые смелые — демонстрировали Дедушке Морозу свои таланты: читали стихи и пели песни. А взамен получали сладкий подарок.

«Такие праздники очень нужны и детям, и взрослым, чтобы поддержать новогоднее настроение и детям, и взрослым, чтобы оно быстро не улетучилось после праздников», - уверена Екатерина, мамы первоклассницы Александры.

 Среди гостей праздника  - юные самарцы из семей военнослужащих и участников СВО.

«В настоящее время, когда у многих детей родители, отцы и некоторые матери, принимают участие в специальной военной операции, очень важно подарить им вот эту сказку. Это дает праздничное настроение, потому что дети, вот они интерактивно задействованы, им очень нравится. А не просто они сидят, смотрят на что-то, они в этом участвуют, и это им даёт какие-то эмоции положительные», - рассказала Екатерина из регионального Комитета семей воинов Отечества.

Помогли организовать и провести новогодние мероприятия на площадке Штаба общественной поддержки Самарской области активисты  «Молодой Гвардии Единой России». Волонтёр «Единой России» Дарья Пискеева рассказывает, что всегда с удовольствием работает на таких мероприятиях.

«Ребята из ПВР такие позитивные, очень радуются подаркам. Чувствуешь себя немного Снегурочкой и волшебницей.  Очень хочется, чтобы  у всех этих деток сбылось их главное желание - у кого-то - поскорее вернутся домой, на территорию мирного Донбасса, а кто-то мечтает о томи, чтобы скорее вернулись с победой их отцы», - говорит Даша, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото  предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2023 году инициативы фракции «Единой России» в Госдуме коснулись возможностей использования материнского капитала, законодательства об НКО и волонтёрах, трудового законодательства, ряда важных законов, связанных с социальной защитой людей с инвалидность
06 января 2024, 15:27
Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 января 2024 года
В 2023 году инициативы фракции «Единой России» в Госдуме коснулись возможностей использования материнского капитала, законодательства об НКО и волонтёрах,... Политика
143
В нём предлагаются решения ряда системных проблем, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи.
20 декабря 2023, 18:11
Андрей Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту
В нём предлагаются решения ряда системных проблем, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи. Политика
1254
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023, 19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина. Политика
1349
  • Требуется журналист
В центре внимания
В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2024 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары
6 января 2024  12:56
В ночь на Рождество с 6 на 7 января будет усилена работа общественного транспорта Самары
296
В первые январские дни в Самаре выпало более 40% от месячной нормы осадков
5 января 2024  11:36
В первые январские дни в Самаре выпало более 40% от месячной нормы осадков
767
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
3 января 2024  11:37
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
1105
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
3 января 2024  10:40
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
849
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
2 января 2024  14:38
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
1150
Весь список