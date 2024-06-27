В Штабе общественной поддержки отметили лучших волонтеров турнира «Новая высота»

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Более 30 активистов «Молодой Гвардии» и волонтеров «Единой России» помогали в организации спортивных поединков и маршрутизации гостей и участников масштабных соревнований.

Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота — 2024» памяти заслуженного строителя и мецената Игоря Найвальта состоялся в Самаре в мае. В соревнованиях приняли 313 борцов из 11 стран мира и 37 регионов России. Почетныи гостями турнира стали именитые легенды отечественного и мирового спорта, олимпийские чемпионы: Александр Карелин, Роман Власов, Мнацакан Искандарян, Светлана Хоркина, а также президенты 40 областных федераций по спортивной борьбе России.

«Первое, что видели спортсмены, гости, болельщики, прибывающие на соревнования — это дружелюбные лица и улыбки волонтёров, которые встречали людей со всей страны и зарубежья во дворце спорта имени Высоцкуого. Волонтеры «Молодой гвардии» все дни, включая технические и подготовительные, были вместе с организаторами в строю и помогали решать иногда непредвиденные задачи», - отметил один из организаторов «Новый высоты», вице-спикер Самарской губернской думы, председатель Федерации греко-римской борьбы в Самарской области, координатор партпроекта «Zа самбо» Александр Живайкин.

Это были пятые соревнования под брендом «Новая высота», которые по праву теперь являются брендом Самарской области.

«Вы оказали более ста часов бескорыстной помощи. У вас было много важных функций: вы заботились о спортсменах, гостях, зрителях, артистах, а также помогали на площадках, тренировках и соревнованиях. Спасибо! По словам трехкратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, сенатора Александра Карелина, Самара в этом году стала эталоном юношеских соревнований по борьбе. И это произошло, в том числе, благодаря вам. Надеюсь, этот бесценный опыт работы и общения со спортсменами, почётными гостями тоже вам запомнится надолго», - поблагодарил ребят Александр Живайкин.

Он напомнил, что в рамках турнира прошла и «Зарядка с чемпионами» на самарской набережной, где волонтёры «Единой России» не только помогли в организации, но и приняли самое активное участие в спортивной акции.

Волонтёрам вручили благодарственные письма за помощь в организации турнира, вспомнили лучшие и интересные моменты спортивных соревнований. Для многих ребят очень ценно, что это - благодарность сенатора, члена Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия», трехкратного Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе Александра Карелина. Многих добровольцев турнира Александр Александрович помнил по прошлым годам и узнавал в лицо.

«Вы доказали, что «Молодая Гвардия» умеет справляться с самыми срочными задачами на самом высоком уровне», - подчеркнул координатор партийного проекта.

Дальше активисты МГЕР и вице-спикер губернской думы Александр Живайкин поделились впечатлениями о самых интересных и запомнившихся моментах турнира, напомнили друг другу о ярких, а иногда и смешных событиях спортивных соревнований, и продолжили общение «без галстуков».

Ребята показали Александру Ивановичу видеоролик, которым сами смонтировали в память об этом масштабном спортивном событии, поинтересовались планами по организации турнира «Новая высота» на следующий год. Многим было интересно, как попасть на заседания комитетов или пленарное заседание регионального парламента.

Ребята из Ленинского, Самарского и Октябрьского районов, примыкающих к самарской набережной, рассказали, что каждую субботу проводят зарядку и пробежки, и пригласили Александра Живайкина присоединиться к ним в летний период.

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Антон Родионов рассказал, что в этом году в ноябре отмечается 19 лет со дня образования Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», и в следующем году предстоит отметить ещё одну памятную дату - 80 лет Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

«Мы бы хотели своими силами поставить памятный стенд участникам подпольной антифашистской организации «Молодая Гвардия». Для себя взяли как образец - стенд в Сочи, расположенный в 100 метрах от морского вокзала в самом центре города. В областной столице центр перегружен и согласовать это будет практически очень долго, мы понимаем. Поэтому предлагаем еще две других возможных локации: стенд у озера в парке Победы, рядом с Домом ветеранов, и Аллея трудовой доблести у парка «Молодежный», реконструированного в рамках ФКГС», - поделился планами Родионов.

Александр Живайкин уверен: идея хорошая, но надо подумать над её художественным, смысловым, техническим и документальным воплощением. Вице-спикер областного парламента обещал, что поддержит ребят в этом начинании, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"