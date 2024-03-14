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В селе Старый Аманак Похвистневского района открыли секцию по самбо

14 марта 2024 11:34
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В селе Старый Аманак Похвистневского района открыли секцию по самбо
Ремонт спортивного зала, закупка нового борцовского ковра и формы для юных спортсменов стала возможная благодаря реализации проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия».
 

В первые дни тренировок заниматься российским единоборством записалось 30 местных ребят. Спортивный зал отремонтирован, есть новый ковёр для единоборств, а ребята, которые занимаются в секции получили комплекты формы для занятий самбо.

Кроме того, программа проекта «Zа самбо» позаботилась и о тренерском составе. Недавно в Самаре закончились курсы повышения квалификации для учителей физкультуры и тренеров по методике преподавания самбо в учебных заведениях на уроках физкультуры.

 «Мы открываем секции не только в городах и райцентрах, но и в небольших сёлах. Наша цель – создать условия для занятий в каждом районе Самарской области. Здесь это особенно важно. Теперь ребята смогут безопасно заниматься на новом оборудовании нашим, исконно русским видом спорта и без сомнения станут настоящими патриотами своей страны!»,- отметил координатор федерального партийного проекта «Zа самбо» в Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Напомним, что сейчас в Самарской области в проекте «Самбо в школу» федерального проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» участвуют 34 общеобразовательные учреждения. За прошедший год в 16 из них были приобретены новые борцовские ковры, а число занимающихся самбо в нашем регионе достигло 7000 человек. Также в рамках сотрудничества с городом Снежное Донецкой Народной Республики в школу № 1 был приобретён борцовский ковёр и оборудование.

Теги: Единая Россия

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