В самарском регионе «Единая Россия» организовала эстафету добрых дел

В День рождения президента для воспитанников социального учреждения «Ровесник» провели зарядку с ... Президентом. Открытую тренировку по боевым единоборствам провёл президент Самарской Федерации Шин Кёкушинкай Карате, президент клуба боевых искусств «Сатори», обладатель чёрного пояса, тренер чемпионов и сам чемпион Европы и России Павел Шор, член общественного совета партпроекта «Детский спорт».

«Спортивное утро» в регионе продолжилось тренировками и занятиями в секциях самбо, которые открыты по проекту «Самбо в школы» в рамках партийного проекта «Zа самбо». Сейчас самбо в регионе занимаются более 5 тысяч детей школьного возраста.

На вопрос: «Почему вы стали заниматься самбо?» у юных спортсменов ответ один на всех: «Потому что этим видом спорта занимается президент Владимир Путин, а мы хотим быть похожими на него!».

Отметим, что подшефный Самарской области город Снежное тоже присоединился к всероссийскому проекту «Za Самбо». Год назад самарские специалисты помогли в рекордные сроки отремонтировать залы спортшколы, завезти спортивное оборудование и организовать соревнования.

Ко Дню рождения президента волонтёры ЕР запустили акцию «ЕР помогает» в Самарском областном госпитале ветеранов войн.

Госпиталь стал базовым для реализации проекта «Возвращение с СВО» по комплексной реабилитации военнослужащих.

«Здесь проходят лечение и обследования не только участники СВО, но и ветераны Великой Отечественной, труженики тыла. Многим нужна помощь волонтеров в маршрутизации и доставке до медкабинетов, лабораторий, на прогулке. Да и вообще стараемся помочь медикам, если есть необходимость», - рассказал руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе г.о. Самара, волонтер Арсений Ганин.

Кроме того, волонтёры запланировали сегодня ещё провести субботник на территории санатория «Волга», где отдыхают и восстанавливаются наши военнослужащие, а единороссы Нефтегорского района порадовали пациентов военного госпиталя в Рощинском домашней выпечкой и народными песнями.

В день рождения Владимира Путина в Самаре дадут старт образовательным программам для малого и среднего бизнеса в рамках партпроекта «Предпринимательство», а в нескольких школах и в военно-спортивных клубах региона волонтёры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» проведут мастер-классы для школьников и всех желающих по изготовлению маскировочных сетей как в осеннем, так и в зимнем вариантах.

Проект «Волонтер-репетитор» продолжит свою работу на базе ГБОУ СОШ № 81 «Образовательный центр» имени 81 гвардейского мотострелкового полка посёлка Рощинский. Интеллектуальные волонтёры помогут школьникам улучшить знания по основным школьным предметам: русскому языку, литературе, математике, химии, физике, обществознанию и истории.

Не забыли и про «братьев наших меньших». Активситы Куйбышевского района отвезли корм, лекарства и игрушки для беспризорных животных в зооприют «Участие».

Эстафета добрых и полезных дел в самарском регионе продолжается. К ней уже присоединились представители депутатского корпуса, активисты местных отделений партии во всех муниципалитетах Самарской области, члены общественных советов партийных проектов и сторонники «Единой России».

Фото: пресс-служба Самарского реготделения ЕР