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В Самарской области возле школ высадили 200 яблонь в честь педагогов и наставников
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В Самарской области возле школ высадили 200 яблонь в честь педагогов и наставников

23 октября 2023 15:44
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«Без корней не живёт ни дерево, ни человек».

В Самарском регионе «вырастили» ещё одну добрую инициативу. В Год педагога и наставника деревья появились там, где работают учителя года, победители профессиональных конкурсов, заслуженные и почётные работники отрасли образования: в Самаре, Тольятти, Сызрани. Это стало возможным благодаря объединению вокруг этой идеи актива партийных проектов «Российское село», «Новая школа» и Женское движение Единой России»

Энтузиастки «Женского движения Единой России» Самарской области вместе с волонтёрами, школьниками и учителями посадили рядом с образовательными учреждениями региона молодые яблони.

В Тольятти яблони посадили в память о бывшем директоре школы N 64 – Викторе Васильевиче Солодком. В надежде, что деревце приживётся, вспоминали, как сам Солодкий часто говорил о том, что саженец обязательно превратится в большое дерево, а каждый ученик должен стать достойным человеком, но для этого его наставник обязан приложить максимум усилий.

В этот день яблони появились во многих школах Железнодорожного района областной столицы. В Кировском районе, возле школы № 34 , вместе с активистами работала член общественного совета партийного проекта «Женского движения «Единой России» Ирина Суфиджанова, которая только что вернулась из зоны СВО,  куда сопровождала гуманитарный груз.

«История –  это не только цепь событий. Роль в истории личности широко известна. Личность настоящего педагога способна кардинально переписать историю жизни человека. Если говорить о ребятах, которые нас защищают «за ленточкой», - у них были настоящие учителя, они научили их любить и ценить самое главное – Родину, жизнь, семью», - говорит Ирина.

Педагоги и учащиеся школы № 3 дополнили аллеи новыми саженцами в Промышленном районе в честь своих наставников и учителей.

На территории школы № 168 Кировского района Самары тоже появились юные деревца в честь первого директора школы, ветерана Великой Отечественной Войны Петра Ивановича Ляхова, учителя физики и астрономии Эльзы Яковлевны Медведевой, Ждановой Лидии Васильевны – она возглавляла школу в 90-е годы. Лидия Жданова и Эльза Медведева пришли увидеть своими глазами, как закладывается аллея в честь педагогов и наставников. Они  единодушно отметили, что эта акция стала одним из лучших подарков, который преподносили им как учителям.

«Коллаборация трёх федеральных партийных проектов «Женское движение Единой России», «Новая школа» и «Российское село» даёт высокие результаты, Благодарим за поддержку и саженцы Министерство сельского хозяйства Самарской области, Сергиевский плодово-ягодный питомник, крестьянско-фермерское хозяйство Павла Святкина. И это хорошее начинание обязательно продолжим», – подчеркнула координатор регионального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области  Светлана Макушева, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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