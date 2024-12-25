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В Самарской области стартовал второй сезон проекта «Мои наставники»

25 декабря 2024 19:35
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Институт наставничества в регионе возрождают активистки «Женского движения Единой России».

Институт наставничества в регионе возрождают активистки «Женского движения Единой России».

Очередной сезон наставничества активисты проекта открыли  в «Точке кипения» Самарского технического университета. По сравнению с первым, пилотным, проект стал масштабнее. Теперь в нем могут участвовать юноши и девушки – студенты вузов, техникумов, колледжей и лицеев. В 2025 году в число наставников войдут известные мужчины: политики, депутаты, предприниматели, лидеры общественных движений, ветераны СВО.

Изначально трек «Моя наставница» помогает студентам не только прокачать навыки социального проектирования, но и определиться с будущей профессией, и почти сразу появился запрос на этот проект. Теперь, уже под названием «Мои наставники», он открывает еще больше возможностей перед молодыми в общественной деятельности, науке, культуре, политике, бизнесе.

Во время встречи наградили победителей прошлогоднего сезона. Медийно-образовательный проект Алины Измайловой «МедиаСтупеньЮнкор63» стал одним из лучших в России: «Самарскую область отметили как инициатора наставничества, которое пришло в школы, — ведь именно мы (одни из всего пула наставников РФ) взяли себе в подопечные школьников, чтобы помогать им создавать социальные медийные проекты. И наш труд, наша инициатива и любовь к своему делу высоко оценили федеральные эксперты», – рассказала координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, депутат самарской думы Светлана Макушева.

В новом сезоне проектный опыт самарских юнкоров, ставших лидерами образовательного трека в 2024 году, будет изучать молодёжь в других регионах России.

«Проект полезный и нужный, наставники работали с молодежью в совместных проектах, передавали профессиональный и жизненный опыт, и у нас немало таких людей, которые свое дело хотят передать в надёжные руки. Я уверена, что многие из вас захотят встать в пару с наставником, чтобы потом принести реальную пользу стране, которая обязательно добьется Победы», – отметила, приветствуя участников проекта, сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

Напомним, пилотный проект прошёл в 19 регионах страны, в нём приняли участие 140 пар наставников и подопечных.  Было представлено около 200 региональных социальных проектов. Регистрация участников  нового сезона продлится до 25 января 2025 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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