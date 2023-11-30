В Самарской области стартовал всероссийский проект «Моя наставница»

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Умницы, хозяюшки и просто красавицы. И все они - активистки партпроекта «Женское Движение Единой России». Студентки, предпринимательницы, депутаты, дочери, мамы и бабушки - каждая на своём месте делает все, чтобы изменить жизнь к лучшему. А вместе они сумели реализовать десятки проектов, добрых и полезных инициатив для жителей Самарской области.

«Яблоневые аллеи появились в этом году не только в областной столице, – рассказывает координатор партийного проекта в Самарском регионе Светлана Макушева, – вместе с волонтёрами и жителями мы посадили сотни деревьев в пришкольных садах в честь педагогов-наставников. И это только один из наших проектов».

О «мягкой силе», которая способна творить настоящие чудеса и объединять людей, говорил и председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. Подводя итоги сделанного за год, он особо отметил помощь, которую женское движение региона организует и адресует бойцам СВО: «Во все времена женщины – наша надёжная опора и тыл. Сегодня мы благодарим их за активную гражданскую позицию, энергию и желание быть там, где трудно, где надо помочь и поддержать. В этом во многом и проявляет себя настоящая женщина».

Самых активных - наградили за гражданскую сознательность и личный вклад в общественную деятельность. Посажены сотни плодовых и лиственных деревьев, в муниципалитетах появились аллеи в честь заслуженных учителей региона и участников СВО, пациентам самарских военных госпиталей переданы десятки банок яблочного варенья собственного производства. Но самое главное, в чем видят свои миссию представительницы «Женского движения Единой России» - помощь и поддержка всем, кто в этом нуждается.

Как председатель Областного родительского собрания Елена Климова из Сергиевского района, которая варила яблочное варенье для бойцов по ночам, как супруги Суфиджановы Ирина и Зафар, которые с первых дней СВО организовали волонтеров для плетения масксетей и собирают гуманитарный груз.

«Я чувствую ответственность за все, что происходит сейчас с нами, со страной, хотела бы, чтобы наши небольшие дела на местах стали частью большого дела во имя мира», – поделилась Ирина.

Движение - это жизнь, а «Женское движение» - активная и яркая жизнь сотни женщин Самарской области . Девушки не собираются останавливаться на достигнутом и обсуждают планы. В следующем году активистки готовы работать с образовательным треком для молодых «Моя наставница», уже обсудили темы и направления. Наставницами в проекте выступят известные и уважаемые женщины Самарского региона: депутаты, общественные деятели, проректоры ведущих самарских вузов. Студентки самарских вузов в качестве наставляемых получат возможность создать социально значимый или коммерческий проект и представить его на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"